به گزارش خبرگزاری مهر، بنجامین گیلمور که در یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم دفاع مقدس به خاطر فیلم "فرزند شیر" موفق به کسب جایزه شد، این جایزه را به سیلزدگان پاکستان اهدا کرد.
وی متولد 1976 از کشور استرالیا است. فیلم "فرزند شیر" محصول سال 2007 است که در بخش بینالملل جشنواره دفاع مقدس حضور داشته است.
در خلاصه این فیلم آمده است: در یکی از قبایل یکی از استانهای مرزی شمالغربی پاکستان، یک اسلحه ساز تنها و گوشهگیر از تنها پسرش توقع داشت تا پا جای پای او بگذارد. ولی نیاز نمیخواست کار پدر را در پیش گیرد و دوست داشت به مدرسه برود.
جشنواره بینالمللی فیلم دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهرماه در تهران و همزمان در هشت استان و هفت کشور جهان برگزار شد.
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