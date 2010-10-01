کتاب کیهان شناسی و نجوم اسلامی منتشر شد

دکتر ضیائی پژوهشگر در انستیتو بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی وابسته به دانشگاه بین المللی اسلامی به خبرنگارمهر گفت : در این تالیف بر نقش اندیشمندان مسلمان بر رشد و تعالی علوم اسلامی تأکید شده است.

وی افزود: موضوع این پژوهش که از جمله طرحهای مصوب مرکز تحقیقات و نوآوری دانشگاه بین المللی اسلامی است در میان اندیشمندان و دانش پژوهان شرق آسیا مورد توجه و عنایت خاصی بوده است و اخیراٌ مرکز نشر آکادمیک لامبرت آلمان آن را برای علاقمندان به فرهنگ و تمدن اسلامی منتشر کرده است.

ضیایی گفت که فصول مختلف کتاب شامل : پیشگفتار، معرفی کتاب معرفتنامه نوشته عارف ابراهیم حقی، زندگینامه ابراهیم حقی، کیهان شناسی اسلامی، نظریه تکامل و نقد داروینیسم، هندسه، نجوم، کرویت جهان، کرویت زمین بر اساس محاسبات علمای مسلمان، محاسبه ارتفاعات بر اساس علم المرایا، بروج و منازل قمر، قانون جاذبه و نقش آن بر سطح آب بر اساس منابع علمی اسلامی می باشد .

این استاد ایرانی دانشگاه بین الملل اسلامی مالزی در ادامه گفت در خاتمه کتاب واژه نامه ای برای تعریف واژگان مورد استفاده در کتاب آورده شده است.

نگارنده این اثر علاوه بر استفاده از نسخ خطی موجود در کتابخانه غازی خسرو بیک سارایوو از منابع کمیاب و نادر علمی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه کمبریج نیز بهره گرفته است.

کتاب کیهان شناسی و نجوم اسلامی در 84 صفحه و در قطع 22 در 15 سانتیمتر توسط انتشارات آکادمیک لامبرت آلمان در تاریخ 10 سپتامبر مطابق با 19 شهریور سالجاری به چاپ رسید.