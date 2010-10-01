ترکیب تیم ملی برای دیدار برابر عراق اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که در دیدار برابر عمان هفت تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرده بود، برای دیدار امروز جمعه برابر عراق بازهم تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کرد و رحمتی را به جای میرزاپور درون دروازه قرار داد.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال برای دیدار ساعت 16:30 دقیقه برابر عراق به شرح زیر است: سید مهدی رحمتی - خسرو حیدری - سید جلال حسینی - آندرانیک تیموریان - حنیف عمران زاده - پژمان نوری - میلاد میداودی - محمدنصرتی- ایمان مبعلی - احسان حاج صفی و مهرداد اولادی.