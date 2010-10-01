ب.ام.و 350 هزار خودرو را بدلیل نقص احتمالی فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت ب.ام.و به دلیل احتمال وجود نقص فنی در ترمز خوردوهای سری 5،6 و 7 خود که از سال 2002 تاکنون تولید شده اند فراخوان داد.

این فراخوان به این دلیل اعلام شده که برخی مشتریان اعلام کرده اند برای آنکه ترمز این خودروها درست عمل کند مجبور به وارد کردن فشار بیشتری بر پدال شده اند.

این فراخوان درحالی اعلام می شود که شرکت ب.ام.و تا کنون شکایتی را مبنی بر بروز سانحه به دلیل وجود این نقص فنی در خودروهای تولیدی خود دریافت نکرده است.

به گفته مدیران ب.ام.و، این مشکل احتمالا در سری های هشت و 12 سیلندر رخ داده است.

گفته می شود 200 هزار خودرو از مجموع 350 هزار خودروی فراخوان شده در ایالات متحده به فروش رسیده اند.