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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

ب.ام.و 350 هزار خودرو را بدلیل نقص احتمالی فراخواند

ب.ام.و 350 هزار خودرو را بدلیل نقص احتمالی فراخواند

شرکت آلمانی ب.ام.و ( BMW ) امروز جمعه به دلیل احتمال وجود نقص فنی در خودروهای تولیدی این شرکت، برای بازدید و تعمیر 350 هزار دستگاه خودرو فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت ب.ام.و به دلیل احتمال وجود نقص فنی در ترمز خوردوهای سری 5،6 و 7 خود که از سال 2002 تاکنون تولید شده اند فراخوان داد.

این فراخوان به این دلیل اعلام شده که برخی مشتریان اعلام کرده اند برای آنکه ترمز این خودروها درست عمل کند مجبور به وارد کردن فشار بیشتری بر پدال شده اند.

این فراخوان درحالی اعلام می شود که شرکت ب.ام.و تا کنون شکایتی را مبنی بر بروز سانحه به دلیل وجود این نقص فنی در خودروهای تولیدی خود دریافت نکرده است.

به گفته مدیران ب.ام.و، این مشکل احتمالا در سری های هشت و 12 سیلندر رخ داده است.

گفته می شود 200 هزار خودرو از مجموع 350 هزار خودروی فراخوان شده در ایالات متحده به فروش رسیده اند.

کد مطلب 1162393

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