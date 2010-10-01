زندگی "کوره آ" در خطر است/ آمریکا در کودتای اکوادور دست دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هوگو چاوز با اعلام این خبر از ارتش اکوادور خواست تا از کودتا علیه رافائل کوره آ که از سوی افسران شورشی پلیس صورت گرفته حمایت نکند.

چاوز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد ضمن محکوم کردن تلاش برای کودتای نظامی علیه کوره آ گفت: ایالات متحده که کنترل منطقه را از دست داده در این کودتا دست داشته و در تلاش است تا با توطئه و کودتا علیه کشورهای آزاد و مستقل بار دیگر با خشونت بر منطقه مسلط شده و در آن اعمال نفوذ کند.

وی آمریکا را متهم به دست داشتن در تمامی توطئه های بوجود آمده در آمریکای لاتین کرد.

کوره‌آ پس از شورش نیروهای پلیس به یک بیمارستان پناه برده بود و ارتش و نیروهای امنیتی برای نجات او به زور متوسل شدند و در ساعات پایانی شب گذشته با شلیک گلوله و درگیر شدن با پلیس و افسران شورشی توانستند جان کوره آ را نجات دهند.

وی پیشتر و پس از آنکه نیروهای معترض در ارتش و پلیس در اعتراض به عدم پرداخت پاداش های خود کنترل فرودگاه را در دست گرفته و در سطح شهر مستقر شدند، در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده بود.

اقدام برای کودتا در اکوادور از سوی کشورهای منطقه محکوم شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که در این درگیری ها حداقل یک نفر از طرفداران رئیس جمهوری که تلاش می کرد از حلقه محاصره پلیس در اطراف بیمارستان عبور کند کشته شده است.