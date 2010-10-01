تحریم فرصت سازی برای شکوفا شدن استعدادهای ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف در هفتمین نمایشگاه بین المللی هوایی دو سالیانه اوکراین، تحت عنوان دنیای هوایی، به دعوت کی وا رئیس مجتمع کارخانجات آنتونف شرکت و از غرفه ها بازدید کرد.

وی پس از ورود به نمایشگاه از غرفه های مختلف از جمله غرفه هسا ( شرکت سازنده هواپیمای ایران 140) ، و سپس در منطقه نمایش هوایی از مانور بزرگترین هواپیمای باربری جهان(آنتونف 225 معروف به آرمان) وهواپیمای آنتونف AN158 و سوخو 24 بازدید به عمل آورد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بازدید از غرفه هسا با اشاره به دستاوردهای افتخار آفرین ناشی از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: جوانان ایرانی، با طراحی و تحقیق، بسیاری از فرایندهای پیشرفت و ترقی را در صنعت هوایی خلق کرده اند و جهانیان در هفته دفاع مقدس دستاوردهای پیشرفت جوانان پژوهشگر و صنعتگر ایران را در بهینه سازی هواپیمای سی 130 و ساخت قایقهای پرنده و اورهال سازی هواپیمای بوئینگ زمین گیر شده، بخوبی شاهد بودند.

قاسمی درحاشیه برگزاری نمایشگاه درپاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون آثارمحدودیتها و تنگ نظریهای مقامات آمریکا نسبت به ترقی و پیشرفت ایران گفت : بطور یقین تنگ نظری های مقامات آمریکایی موجب شکوفایی و پویایی استعدادهای ایرانیان و تبدیل ساختن آن به فرصتهای بیشتر برای خودکفایی و گامهای بلندتری خواهد شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف افزود: در واقع این فشارها و رویکردهای تنگ نظرانه دولتمردان آمریکایی موجبات فرصت سازی و تبلور غرور علمی و بارور ساختن استعدادهای بالقوه جوانان ایرانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص همکاریهای ایران و اوکراین در زمینه تولید هواپیمای AN140 اظهار داشت: وضعیت همکاریهای تهران و کی یف در پرتو سوابق 19 ساله مناسبات دو کشور، مسیری طبیعی را طی می کند و طرفین با نگاه مسئولانه و بر اساس اصول احترام و منافع متقابل، روند همکاری را تعقیب می نمایند.

لازم به توضیح است در نمایشگاه هوایی 70 هواپیما و 30 کشور خارجی حضور داشتند و هر دو سال یکبار این نمایشگاه از 30 سپتامبر تا 4 اکتبر در منطقه گاستامل کی یف برگزار می شود.