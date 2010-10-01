مشرف با تاسیس حزبی جدید به سیاست بر می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن چاپ پاکستان، پرویز مشرف که در مراسمی در لندن سخنرانی می کرد از راه اندازی یک حزب سیاسی موسوم به "مسلم لیگ تمام پاکستان" در این کشور و بازگشت به صحنه سیاسی خبر داد.

وی خطاب به حاضران گفت که او در یک روز تاریخی بازگشت خود به سیاست را اعلام می دارد.

رئیس جمهوری سابق پاکستان "نبود سیاستمداری که بتواند کشور را از چالش های چندگانه خلاصی دهد" را دلیل بازگشت خود به سیاست عنوان کرده است.

ژنرال سابق ارتش با اشاره به دستاوردها و موفقیت های دوران زمامداریش به عنوان رئیس جمهوری پاکستان در عین حال به این نکته نیز اعتراف کرد که وی برخی اشتباهات سیاسی را هم مرتکب شده است.

وی گفت: اشتباه متعلق به انسان و بخشش از آن خداوند است.

این مقام سابق در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز پاکستان با تعدادی از چالش ها روبروست و این کشور از ما برای امنیت درخواست می کند اکنون این وظیفه ماست تا کشور عزیزمان را حفظ کنیم.

وی هدف و برنامه های حزبش را جنگ علیه فقر، بی سوادی و بیکاری عنوان کرد.