راه اندازی کارخانه آب معدنی آسارا 500 شغل مستقیم ایجاد می کند

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در صورت جلب موافقت وزارتخانه ذیربط، امکان برپایی چندین کارخانه متوسط تولید آب معدنی در بخش آسارا وجود دارد یا اینکه می توان به جای برپایی چندین کارخانه، همه آنها را در قالب یک کارخانه بزرگ برپا کرد.

وی ادامه داد: این امر به افزایش آمار اشتغالزایی در بخش کمک می کند و تنها در مرحله اول آن می توان تعداد قابل توجهی شغل ایجاد کرد که این امر در کاهش آمار بیکاری تاثیر فراوانی دارد.

امکان برداشت روزانه یک تا دو متر آب از چشمه ها وجود دارد

این مسئول عنوان کرد: در زمینه تولید آب معدنی در آسارا امکان برداشت آب، روزانه یک متر تا دو متر از چشمه های این بخش وجود دارد و تحقق این امر موجب تولید میزان قابل توجهی آب معدنی می شود.

باقری گفت: آب چشمه ها بسیار پاکیزه است و افراد خانواده می توانند از آنها استفاده و به این طریق، سلامتی خود را بیش از قبل تضمین کنند.

وی اظهار داشت: اگر با طرح برپایی کارخانه های آب معدنی در آسارا موافقت شود، دیگر نیازی نیست تا هزینه های میلیاردی برای تصفیه آبی که از رودخانه کرج به تهران می رود، صورت گیرد.

باقری افزود: در این زمینه درخواست خود را به وزارت نیرو ارائه داده ایم و همچنان منتظر گرفتن مجوزهای مربوطه هستیم.

این مسئول یادآور شد: لازم است همه پتانسیلهای چشمه های آب در زمینه تولید آب معدنی به کار گرفته شود تا این ظرفیتها به هدر نرود و به شکل بلااستفاده باقی نماند.

اگر این امر محقق شود، سود اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد آمد

وی خاطرنشان کرد: اگر این امر محقق شود، هزینه های مربوطه کاهش می یابد و سود اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد آمد که این امر همه جنبه منطقه ای و همه جنبه ملی دارد.

این مسئول یادآور شد: لازم است شرایطی فراهم شود تا شاهد به وجود آمدن زمینه های پاگرفتن و رونق صنعت آب معدنی در آسارا باشیم و به همه جنبه های این امر توجه جدی کنیم.