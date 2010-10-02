پادگان دژ خرمشهر در ردیف آثار ملی دفاع مقدس ثبت شد

عبدالمجید عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر اظهار داشت: پادگان دژ در مقاومت 45 روز مردم خرمشهر در برابر تهاجم نیروهای بعثی عراق نقش مهمی داشت.

وی ادامه داد: این پادگان در هشت سال دفاع مقدس بیش از 200 شهید تقدیم انقلاب کرده و در این مدت به عنوان محل مقابله با تهاجم دشمن از مقرهای تاثیرگذار بود.

عقیلی گفت: این محل هم اکنون به مکانی برای بازدید اعضای کاروانهای راهیان نور تبدیل شده و همه ساله تعداد زیادی از هموطنان به خصوص دانش آموزان و دانشجویان از این محل بازدید می کنند.

مدیر یادمانهای دفاع مقدس جنوب خوزستان در توضیح چگونگی اشغال این پادگان در جریان حمله نیروهای عراقی به خرمشهر گفت: در سپیده دم روز هفدهم مهرماه سال 1359 نیروهای بعثی با اجرای آتش مستقیم تانک روی مواضع نیروهای خودی و قرارگاه آنها (مسجد جامع خرمشهر) سرانجام این قرارگاه را تصرف کردند.

عقیلی ادامه داد: در این روز پادگان دژ نیز مورد هجوم قرار گرفت که با دفاع نیروهای ارتش جمهوری اسلامی، عراقیها به عقب گریختند تا اینکه در مرحله سوم تجاوز عراق به خرمشهر از صبح روز 23 مهرماه ارتش بعث برای بار دوم از سمت کوی طالقانی و جاده کمربندی جنوب خیابان چهل متری و بندر وارد عمل شد و با پیشروی و استقرار در تعدادی از ساختمانهای کوی طالقانی موفق شد مسیر عبور دیگر نیروهای خود به ضلع شمالی خرمشهر را هموار کند تا اینکه با سقوط پادگان دژ و تسلط دشمن بر جاده کمربندی قسمت اعظم ضلع شمالی شهر به اشغال درآمد.

وی افزود: در جریان مقاومت 45 روز مردمی در برابر عراقیها تعداد نیروهای مهاجم بیش از آن بود که بتوان در برابر آنها مقاومت کرد و در این بین 25 سرباز و افسر پادگان دژ تا پای جان در این پادگان ایستادگی کردند اما تمام آنها به شهادت رسیدند یا به اسارت درآمدند.

مدیر یادمانهای دفاع مقدس جنوب خوزستان اظهار داشت: این مکان هم اکنون جزو37 اثر ثبت دفاع مقدس در خوزستان شناسایی شده است.