"شکلات داغ" برای مخاطب عام سینما ساخته نشده است

حامد کلاهداری کارگردان فیلم "شکلات داغ" در ارتباط با شرایط اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: از زمان جشنواره برای اکران عمومی این فیلم در مهرماه برنامه ریزی کرده بودیم و با تمام پیگیریهایی که در این مدت انجام دادیم، خوشبختانه توانستیم به این زمان برای نمایش عمومی فیلم دست یابیم.

وی افزود: فصل پائیز به دلیل بازگشایی دانشگاه زمان خوبی برای نمایش این فیلم است. بر خلاف برخی از دوستان فیلمساز که در هر شرایطی از زمان اکران فیلم خود انتقاد می‌کنند، من فکر میکنم برای نمایش این فیلم هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و این فصل زمان خوبی است تا مخاطب با آن ارتباط برقرار کند.

فریبرز عرب‌نیا و نیکی کریمی در نمایی از "شکلات داغ"

کلاهداری با اشاره به طیف مخاطبان "شکلات داغ" عنوان کرد: این فیلم برای مخاطب عام ساخته نشده است و صرفا برای مخاطبین خاص و متفاوت سینمای ایران هدف گذاری شده است. البته در زمان ساخت نسبت به میزان فروش و گیشه آن فکر نکردیم. "شکلات داغ" می‌تواند مورد توجه تمام مخاطبین در هر ردیف سنی قرار گیرد.

وی ادامه داد: "شکلات داغ" در خیلی از مناسبات قصه با حفظ چهارچوب فیلمنامه از هر ترفندی استفاده می‌کند تا مخاطب را راضی نگه دارد. فضای فیلم مینی مالیستی است و بر خلاف کمدی‌های سطحی و نازل سینما قصد ندارد مخاطب را به هر قیمتی بخنداند.

این کارگردان جوان سینما در ارتباط با تبلیغات "شکلات داغ" گفت: خوشبختانه هفتم مهرماه مراسم افتتاحیه این فیلم بر خلاف مراسم‌هایی چون فرش قرمز با ادای دین به نسل قبل سینمای ایران برگزار شد. این مراسم با استقبال خوبی روبرو شد. بخش تبلیغات این فیلم با مدیریت خودم انجام شد و در این زمینه برنامه‌ریزیهای متعدد انجام دادیم. فکر می‌کنم این فیلم بعد از "اخراجی‌ها" اولین اثری باشد که بیلبوردهای تبلیغاتی با این وسعت در سطح شهر دارد. من در این زمینه تلاش‌ زیادی انجام دادم.

وی همچنین درباره موضوع این فیلم توضیح داد: "شکلات داغ" از یک حضور آغاز می‌شود. حضور بانویی که برای مشتریان ثابت یک کافی شاپ اتفاقات تازه‌ای را به وجود می‌آورد. حضور این فرد باعث می‌شود ما با داستانهای تازه‌ای روبرو شویم. تلاش کردم مخاطب با فضایی جدید در این فیلم روبرو شود تا از فضاهای تکراری سینما دور شود.

کلاهداری ادامه داد: در این فیلم مخاطب با داستانهای فرعی زیادی روبرو می‌شود که توسط هر کدام از آنها وارد زندگی شخصیت‌های داستان می‌شود. در این فیلم هفت قصه همزمان با هم پیش می‌رود که به لحاظ فیلمنامه و کارگردانی کار ما را بسیار سخت کرده بود. قصه واحد ما همین بانویی است که همه شخصیت‌ها با وی داستان می‌سازند.

وی درباره شکل گیری قصه "شکلات داغ" گفت: این قصه حاصل 13 سال مشاهدات عینی من از کافی شاپی در تهران است. بیشتر شخصیت‌های این داستان نمود بیرونی دارند. حدود پنج سال پیش این قصه را ثبت کردم و قصد داشتم که مراحل تولید آن را فراهم کنم که فکر کردم برای کامل شدن قصه باید از حضور یک فیلمنامه نویس دیگر استفاده کنم که مهدی محمد نژادیان به ما ملحق شد.

این کارگردان جوان سینما افزود: وی از نگاه و قلم متفاوتی برخوردار است که سینمای امروز ما به آن نیازمند است. ما در این فیلم از حضور اساتیدی چون فریبرز عرب‌نیا، محمود کلاری، نیکی کریمی، علیرضا خمسه و... استفاده کردیم. اما مهمترین چیزی که برای من انگیزه ایجاد کرده حضور داریوش ارجمند بود. حضور ایشان در فیلم از آرزوهای من بود که خوشبختانه محقق شد.

وی همچنین درباره ساختار این فیلم گفت: ساختار "شکلات داغ" کلاسیک با ویژگیهای منحصر به فرد است. فضای قصه ما مینی‌مالیستی است و تلاش کردیم با توجه به این موضوع با هر داستان خیلی وارد حریم خصوصی و درونیات آدمهای قصه نشویم.

کلاهداری در ارتباط با حضور بازیگران چهره و حرفه‌ای سینما در این فیلم گفت: "شکلات داغ" یک فیلم بازیگر محور است. به همین دلیل تمام تلاش خود را کردم تا از اساتید بازیگری در این کار استفاده کنم و به گزینه‌ای اول فیلم تاکید کردم تا به نتیجه رسیدیم. برای انتخاب تمام این بازیگران به گیشه فکر نکردم و فقط نزدیکی آنها به شخصیت‌ای فیلم برایم اهمیت داشت.

وی در پایان به مخاطب خود توصیه کرد: به مخاطبانی که به دیدن این فیلم می‌روند توصیه می‌کنم، به تمام جزئیات "شکلات داغ" توجه کنند. جنس فیلمنامه و کارگردانی این فیلم به گونه‌ای است که جزئیات در آن اهمیت زیاد دارد. به همین دلیل مخاطبان باید با تمام حواس خود به دیدن این فیلم بنشینند. زیرا با از دست دادن یک سکانس از آن، رشته طناب پاره خواهد شد.

"شکلات داغ" اولین ساخته کلاهداری درباره یک کافی شاپ با مشتریهای ثابت و همیشگی است که توسط جوانی اداره می‌شود. ورود یک زن جوان به این کافی شاپ دنج و آرام همه چیز را دستخوش تغییراتی می‌کند. این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از فریبرز عرب‌نیا، نیکی کریمی، حامد کمیلی، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه، وحید اسماعیلی، فرزین محدث، اصغر بیچاره، حدیثه تهرانی به همراه افسانه چهره آزاد و محسن شاه‌ابراهیمی. اکران عمومی این فیلم از هفتم مهرماه در گروه سینمایی عصرجدید آغاز شده است.