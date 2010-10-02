مسیرهای کوهستانی پایتخت از زباله پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با همکاری و هماهنگی شهرداری ناحیه ویژه کوهستان منطقه یک و با مشارکت گروههای کوهنوردی و تشکلهای زیست محیطی دوستدار کوهستان برگزار شد.

در بخش فرهنگی تعدادی از دوستداران محیط زیست کوهستان در ابتدای مسیرهای کوهستانی درکه، در بند، کلکچال و دارآباد مستقر شدند و با دادن کسیه زباله به گردشگران جهت نریختن زباله های خود در مناطق کوهستانی و همچنین پخش بروشور با موضوعات حفاظت از محیط زیست کوهستان و گردشگری و همچنین گفتگوی چهره به چهره با بعضی از کسانیکه که به کوه آمده بودند از آنان خواستند که فرهنگ استفاده صحیح از محیط زیست به خصوص محیط زیست کوهستان را جدی بگیرند.



در بخش پاکسازی نیز تعداد زیادی از اعضای گروههای کوهنوردی و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی با حضور در ارتفاعات و جمع آوری زباله های که از قبل توسط استفاده کنندگان در محیط های کوهستانی رها شده بود این مکانها را از زباله پاکسازی کردند.



برگزار کنندگان روزپاکسازی کوهستان شامل سازمانهای مردم نهاد، گروهها کوهنوردی و تشکلهای زیست محیطی بودند.