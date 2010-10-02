روزانه 1.5 نفر در جاده های کردستان کشته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح پایانه تجاری مرز رسمی باشماق مریوان اظهار داشت: با توجه به مشکلات جاده های استان و عدم رعایت قوانین و راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان وسائل نقلیه، متاسفانه روزانه 1.5 نفر در تصادفات رانندگی در استان کردستان جان خود را از دست می دهند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت استان کردستان در سالهای نخستین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، روند بازسازی و خدمت رسانی به این استان خیلی دیرتر از سایر نقاط کشور آغاز شده است و به همین دلیل و برغم تمامی اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر ولی هنوز هم در بسیار از بخشها نارسایی های جدی در استان دیده می شود.

استاندار کردستان وضعیت جاده ها و راه های ارتباطی در این استان را نامناسب توصیف کرد و گفت: بالابودن هزینه راهسازی و وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی استان کردستان دو عامل اصلی در به وجود آمدن وضعیت نامناسب جاده ها و راه های ارتباطی در این استان به شمار می روند که از مسئولان وزارت راه و ترابری انتظار داریم وضعیت کردستان را به صورت ویژه و خارج از روال معمول مورد توجه جدی تر قرار دهند.

شهبازی افزود: در حال حاضر پروژه های متعدد راهسازی در سطح استان کردستان در حال اجراست که برای تسریع در بهره برداری از آنها باید وزارت راه و ترابری اعتباری ویژه در نظر بگیرد و خوشبختانه با توجه به رایزنی های صورت گرفته قول های مساعدی نیز از مسئولان کشوری برای اجرایی کردن این مهم گرفته ایم.

وی همچنین با اشاره به لزوم تجهیز امکانات مورد نیاز در مرز رسمی باشماق مریوان عنوان کرد: مرز باشماق مریوان فرصت بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی استان کردستان به شمار می رود و که البته باید تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی متولی این امر همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.

در این مراسم که با حضور معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی و فعالین بازرگانی و تجاری استان کردستان برگزار شد، پایانه تجاری مرز رسمی باشماق مریوان به بهره برداری رسید.