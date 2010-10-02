ادبیات امروز باید بیانگر پیامهای عصر حاضر باشد

دکتر سید یحیی یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد یژگیهای اشعار حافظ اظهار داشت: دیوان حافظ در حال و هوای عرفان است که در آن زمان آن حال و هوا حاکم بر جامعه بوده است.

این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: زیبایی دیوان حافظ در اینکه جامع علوم باشد نیست بلکه در زبان فاخری است که به کار برده است، ماندگاری دیوان حافظ نه به خاطر این است که ما از علوم آن روزگار مطلع می‎شویم بلکه اوج آن در زیبایی‎های هنری و بیانی و مضمون قوی عرفانی‏ و ایهامهای بی نظیر است. مردم ما با خواندن حافظ یک حال و هوای دیگر می‏یابند.

یثربی در مورد این سخن که حافظ حافظه ماست نیز اظهار داشت: اگرچه در این سخن مبالغه شده است اما هرملتی هویت خود را از جهات مختلف به چند چیز وابسته می‎داند برای مثال هویت ایرانی که با اسلام و تشیع گره خورده است از نظر باستانی با تاریخ پادشاهان دوران باستان گره خورده و از نظر ادبی نیز اگر کسی بخواهد به یاد ایران باشد بلافاصله ایران با نام فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ و نظامی گره خورده است. هرکس دارای این هویت باشد نمی‏تواند اینها را کنار بگذارد.

این محقق و پژوهشگر درمورد در دنیای پرتلاطم امروز و بحران هویتها چه تأثیری می تواند داشته باشد گفت: حافظ از جنبه هنری همیشه آرام بخش است و دیوان او روح ما را نوازش می‏دهد .

یثربی یادآور شد: ما باید با دیدگاه جدید در ادبیات پیام رسانی کنیم ادبیات امروزی نباید همین امروز هم پیام قرن هفتم، هشتم را به مردم برساند آن پیام به موقع پیام درستی بود اما ادبیات ما باید پیام امروزی فهم ما از اسلام را برای مردم داشته باشد.