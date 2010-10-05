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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۴۸

عبدالملکیان به مهر خبر داد:

تعدادی از شاعران جوان آخر هفته به ارمنستان می‌روند

تعدادی از شاعران جوان آخر هفته به ارمنستان می‌روند

مدیر دفتر شعر جوان از سفر تعدادی از شاعران جوان کشورمان به ارمنستان در پایان هفته جاری با هدف آشنایی بیشتر با وضعیت فرهنگی این کشور و امضای موافقتنامه‌هایی برای چاپ دفترهای شعری شاعران دو کشور خبر داد.

محمدرضا عبدالملکیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیرو تفاهم‌نامه‌ای که اردیبهشت‌ماه امسال و در سفر لئون آنانیان رئیس اتحادیه نویسندگان و شاعران ارمنستان به ایران امضا شد، توافق کردیم که دو گروه از شاعران دو کشور با سفرهایی به کشورهای یکدیگر انجام دهند.

وی افزود: بر این اساس 6 تن از شاعران ایرانی به همراه بنده روز پنجشنبه هفته جاری (15 مهرماه) از طریق هوایی عازم ایروان پایتخت ارمنستان می‌شویم که این سفر یک هفته به طول می‌انجامد. این شاعران عبارتند از علیرضا لبش (قم)، محمدرضا رستم‌پور (ایلام)، هاجر فرهادی و پانته‌آ صفایی (هر دو از اصفهان)، پوریا سوری و سینا علیمحمدی (از تهران).

مدیر دفتر شعر جوان با اشاره به هماهنگی‌های لازم با رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان و نیز دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره برنامه‌های این سفر فرهنگی هم گفت: حضور در شب‌های شعر، بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی ارمنستان و دیدار با شاعران و نویسندگان این کشور از جمله برنامه‌های ما در این سفر یک هفته‌ای است.

عبدالملکیان ابراز امیدواری کرد موافقت‌نامه‌هایی با اتحادیه نویسندگان و شاعران ارمنستان برای چاپ دفترهای شعری شاعران جوان دو کشور در کشورهای میزبان انجام شود.

کد مطلب 1162634

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