سرمربی تیم ملی فوتبال اردن برکنار شد

به گزارش خبرنگارمهر، مسئولان فدراسیون فوتبال اردن عدنان حمد سرمربی عراقی این تیم را بدنبال ناکامی در ششمین دوره مسابقات غرب آسیا که به میزبانی این کشور برگزار شد از سمت خود برکنار کردند.

تیم ملی فوتبال اردن درمسابقات فوتبال غرب آسیا که با شرکت 9 تیم در سه گروه جریان دارد با دو تساوی مقابل سوریه و کویت در مرحله مقدماتی این مسابقات به کار خود پایان داد و از دور مسابقات حذف شد.

تیم ملی فوتبال اردن در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا درگروه B این مسابقات با تیم‌های عربستان، ژاپن و سوریه هم‌گروه است. این مسابقات دی ماه جاری به میزبانی شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد.