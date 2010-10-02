پشت صحنه دفاع مقدس تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار شب جمعه در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در استان کرمان گفت: هنرمندان باید با دقت نظر بیشتری پشت جبهه دفاع مقدس که پدران و مادران شهدا و ایثارگران هستند را تقویت کنند و کارهای کمی و کیفی مناسبی ارائه کنند.

استاندار کرمان گفت: با وجود کارهای خوبی که در زمینه سینمای دفاع مقدس انجام شده متاسفانه در خصوص پشت جبهه دفاع مقدس کم کار شده است.

وی یادآورشد: همه کسانی که در زمینه کارگردانی و فیلمهای دفاع مقدس کار می کنند به گونه ای خودشان نیز دستی بر آتش داشتند و چون صحنه های زیادی را دیده اند می توانند آثار خوبی را خلق کنند.

نجار تصریح کرد: هر اندازه در زمینه دفاع مقدس و یا خانواده های شهداء کار هنری انجام شود باز هم جای کار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در پنج روز برگزاری این جشنواره حدود ده هزار نفر از فیلمهای اکران شده دیدن کردند گفت: 24 فیلم بلند در شهرهای کرمان، سیرجان، کهنوج و شهربابک و 47 فیلم کوتاه 313 ثانیه ای در شهرستانهای رفسنجان، جیرفت و بم به نمایش درآمد و استقبال بسیار خوبی از آنها شد.

احمد سعیدی افزود: سینمای هالیوود اتاق جنگ دشمنان اسلام شده به همین دلیل می توان از سینمای دفاع مقدس به عنوان اتاق جنگ فرهنگی عرصه خداباوری یاد کرد.

در این جشنواره که با قدردانی از شهرام اسدی کارگردان سینمای دفاع مقدس همراه بود از هنرمندان فیلم ساز و عکاسان جنگی دوران دفاع مقدس در استان تجلیل شد و خانواده شهیدان سیف الدینی و عامری مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم در بخش فیلمسازان جنگ از محمد قاسمی و حمید عسکری، در بخش فیلمنامه نویسی از محمد شریفی و از حمیدرضا معین‌الدینی، ابوالفضل کارآمد،‌ مسعود زنده‌ روح و محمدعلی مهدویان به عنوان عکاسان حوزه دفاع مقدس قدردانی شد.

جایزه قلم طلایی جشنواره یازدهم نیز به مجید فدایی، مجتبی دهقانی و محمدجواد اعتباری به عنوان نفرات منتخب جشنواره سراسری فیلم دفاع مقدس اهدا شد.

در بخش منتخب هیئت داوران، فیلم بلند "شب واقعه" به کارگردانی شهرام اسدی، فیلم کوتاه "دست خط " به کارگردانی مهدی محمدخانی، فیلم مستند "و بیاید روزی" به کارگردانی شاهد سلطانی و فیلم کوتاه " ما در راهیم" به کارگردانی عارف نامور به عنوان فیلمهای برتر این جشنواره در استان کرمان معرفی شدند.

فیلم "شب واقعه" شهرام اسدی به عنوان فیلم منتخب مردمی در استان کرمان معرفی شد.