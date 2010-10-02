دستگاههای فرهنگی کشور باید هماهنگ عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی گفت: فعالیتهای اجرایی در حوزه فرهنگ باید با پیوست فرهنگی انجام شود که این پیوستهای فرهنگی از اقدامات اساسی سازمان تبلیغات اسلامی در استانها است.

وی با اشاره به نگاه جهادی مقام معظم رهبری نسبت به برنامه های فرهنگی افزود: با تشکیل جبهه فرهنگی در استان ها بهتر می توان به اهداف مورد نظر رسید چون با هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای مختلف دستگاههای فرهنگی می توان از آسیبها و تهاجم فرهنگی دشمنان در این بخش جلوگیری کرد.

مدیرکل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی بر بومی کردن برنامه های فرهنگی در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: شناخت دقیق مسئولان فرهنگی نسبت به وضعیت و شرایط فرهنگی منطقه خود برای انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی ضروری است و لازم است این اقدام در استانها در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی در نشست کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان توجه بیشتر به حوزه فرهنگ دینی در جامعه را امری مهم برشمرد و یادآور شد: باید با رصد آسیبهای فرهنگی در قالب مدیریت فرهنگی وارد برنامه ها و فعالیتهای دینی شویم تا بتوانیم در حوزه فرهنگی تأثیرگذار باشیم.

این مقام مسئول در ادامه اجرای طرح مناسبتهای دینی، جشنواره پیوست فرهنگی، تغذیه فکری ائمه جماعات و دستگاههای دولتی، برقراری تعامل متقابل با دستگاههای فرهنگی کشور و ایجاد زیرساختها و تقویت بخش فرهنگی را از جمله اولویتهای فرهنگی این سازمان عنوان کرد.