ویترین تئاتر شهر خالی است!

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات در سطح معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت تئاتر ایران باعث شد تا برنامه ریزی‌های مورد نظر برای تئاتر ایران با تأخیر و مشکلات بسیاری مواجه شود. با استعفای محمد حیدری مدیر مجموعه تئاتر شهر، این مجموعه تئاتری به عنوان اصلی‌ترین مکان اجرای حرفه‌ای تئاتر در کشور با وضعیت نامعلومی مواجه شد.



اداره مجموعه تئاتر شهر طی چند ماه گذشته بدون این که مدیر مشخصی در رأس امور باشد باعث شد تا وضعیت حضور گروه‌های و هنرمندان مختلف برای اجرا در سالن‌های مجموعه بخصوص سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نامشخص شده و برنامه اجرایی این سالن تئاتری به عنوان اصلی‌ترین سالن مجموعه تئاتر شهر با مشکل مواجه شود.



طبق برنامه‌هایی که پیش از این برای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در نظر گرفته شده بود، قرار بود هنرمندانی چون داود میرباقری و فرهاد مهندس‌پور آثار خود را نیمه دوم سال جاری در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه ببرند. اما جابجایی در مدیریت و بلاتکلیفی وضعیت قراردادهای نمایشی در سال 89 باعث شد تا این برنامه ریزی‌ها لغو شود و سالن اصلی در بلاتکلیفی کامل به سر ببرد.



این بلاتکلیفی باعث شد تا مدیران تئاتری برای خالی نبودن سالن اصلی از اجرای مجدد نمایش "نورا" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که در سالن قشقایی مجموعه هم به صحنه رفته بود، استفاده کنند. همچنین برای خالی نبودن سالن اصلی باز هم مدیران تئاتری تصمیم گرفتند که نمایش "کنسرت حشرات" مریم سعادت که در بخش خیابانی جشنواره سیزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک اجرا شده بود، برای اجرای عمومی در سالن اصلی آماده شود.



با وجود اینکه پریسا مقتدی به عنوان مدیر اجرایی مجموعه تئاتر شهر انتخاب و معرفی شده است ولی این انتخاب دیگر هنگام باعث شد تا برنامه ریزی و رایزنی با هنرمندان و گروه‌های مختلف برای حضور و اجرا در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به موقع انجام نشود. این بلاتکلیفی و خالی بودن برنامه سالن اصلی به سالن‌های دیگر مجموعه تئاتر شهر هم آسیب می‌زند.



زیرا وقتی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که ویترین این مجموعه تئاتری است بدون اجرا یا با اجراهایی که مناسب آن سالن تئاتر نیستند به کار خود ادامه دهد در میزان جذب مخاطب و اجرای آثار سالن‌های دیگر مجموعه هم تأثیر منفی خواهد گذاشت.