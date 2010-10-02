به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکراصفهانی صبح شنبه در صبحگاه مشترک که به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: نیروی انتظامی یک وظیفه اصلی و کلان دارد و آن هم حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: نگهبانی از ارزش‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و مقابله با ضدارزش‌ها نیز از وظایف مهم نیروی انتظامی کشور است.

رئیس شورای تامین استان اصفهان تصریح کرد: آنچه سبب‌ساز انقلاب و پایداری جمهوری اسلامی شده، آرمان‌خواهی و ارزش‌خواهی مردم و مسئولان نظام بوده است.

وی ادامه داد: مردم ایران طی یک قرن اخیر در پی ایجاد انقلاب بودند و با نگاه دینی و توحیدی و حضور در جریانات سیاسی، پایه‌گذار انقلاب اسلامی شدند.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه مردم ایران در کشاکش‌های بزرگ سیاسی همواره با یاد خدا قیام کرده‌اند، اضافه کرد: نقطه عطف آرمان‌خواهی ملت ایران دو دهه پیش از انقلاب با رهبری مرجعیت دینی شکل گرفت.

رئیس شورای تامین استان اصفهان با بیان اینکه انقلاب با شالوده‌ای از ارزش‌مداری شکل گرفت، بیان داشت: دشمن تاب دیدن حرکت آرمانی ملت ایران را نداشت و از همان کوران انقلاب تا کنون دشمنی خود را ادامه داده، اما ارزش‌خواهی مردم حیله‌های دشمن را ناکام گذاشته است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در سال‌های دفاع مقدس پاسداری از ارزش‌های اسلامی مردم را به صحنه کشاند و جان‌فشانی‌های برآمده از این آرمان‌خواهی بود که دشمنان را مایوس کرد.

وی اضافه کرد: ارزش‌مداری ملت سبب شده تا انقلاب اسلامی روز به روز جایگاه خود را در مناسبات جهانی مستحکم‌تر کند.

ذاکر اصفهانی افزود: پس از گذشت 30 سال، انقلاب در بالاترین مرحله تکاملی خود قرار دارد و این دشمنان نظام هستند که روز به روز از جایگاهشان کاسته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در طول 30 سال انقلاب هیچگاه در روابط بین‌المللی چنین جایگاهی را نداشته‌ایم، بیان داشت: امروز نظام ارزشی ما توسط رئیس جمهور در سازمان‌های بین‌المللی تبیین شد و بسیاری از خواص و عوام در دنیا به این نظان اعتقاد راسخ دارند.

استاندار اصفهان اظهار داشت: با نگاهی دقیق متوجه می‌شویم که جایگاه کنونی کشور ناشی از ارزشمداری، آرمان‌خواهی و جنبه‌های نرم‌افزاری ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه امروزه جمهوری اسلامی در شرایط بی‌همتایی قرار گرفته، گفت: یکی از مهم‌ترین علل جایگاه کنونی کشور، اقدامات موثر نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ امنیت و کیان جمهوری اسلامی بوده است.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: اگر مردم از نیروی انتظامی رضایت نسبی دارند به دلیل نگاه آرمانی و حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب توسط این نیرو است.

وی افزود: مردم به خود می‌بالند که نیروی انتظامی هم به لحاظ ارزشمداری و هم به لحاظ سخت‌افزاری در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: نیروی انتظامی با تمام کاستی‌ها و تنگناها بسیار خوب عمل کرده و بخش بزرگی از کارآمدی‌های نظامی و سیاسی کشور مربوط به جان‌فشای‌هایی این نیروی خدمتگذار است.

نیروی انتظامی التهاب بازار را به خوبی کنترل کرد

وی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار اصفهان در چند هفته اخیر اضافه کرد: نیروی انتظامی التهاب بازار را به خوبی کنترل کرد و به اوضاع آشفته آن سر و سامان داد.

ذاکر اصفهانی به فعالیت‌های خوب پلیس راه استان اشاره و خاطرنشان کرد: پلیس راه همواره در خدمت مردم بوده و کم شدن آمار مرگ‌ومیر در جاده‌های استان گواه این امر است.