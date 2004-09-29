سلامت بيماران كليوي مستمند ، تهديد مي شود

دكتر مصطفي قاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اگر اين بيماران نتوانند پيوند كليه خود را در زمان مقتضي انجام دهند ممكن است جان خود را از دست بدهند و يا اينكه بار ديگر به دياليزي شده خود بازگردند.

وي ادامه داد: بيماران كليوي براي انجام اين عمل بايد به پزشك معالج خود اعتماد و اعتقاد داشته باشند چون در غير اين صورت از ميزان موفقيت عمل كم خواهد شد ، چون بايد مدتي را براي يافتن بيمارستان ديگري كه طرف قرار داد با پزشك معالج خود صرف كنند بنابراين دچار استرس مي شوند.

مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي اظهار داشت: بايد وزير بهداشت و درمان كشور جوابگوي اين مشكلات باشد اما متاسفانه در اين مسائل هيچ گونه دخالتي نمي كند ، به گونه اي كه طي هفته گذشته سه مورد مرگ مغزي داشته ايم كه خانواده آنها خواهان اهداي اعضاي بدن اين بيماران بوده اند اما به علت سهل انگاري مسئولان در مركز مديريت پيوند اعضا نزديك به 15 قلم از اعضاي بدن آنها با مرگ آنها از بين رفت كه چنانچه در سال اين مسائل ادامه يابد سبب از دست رفتن اعضاي قابل استفاده براي بسياري از بيماران مي شود.

وي ادامه داد: با گذشت زمان اعضاي بدن بسياري از افرادي كه مي توانند اعضاي خود را بدهند از بين خواهد رفت و باعث مي شود كه بسياري از افراد براي فروش كليه در صف بايستند و آن وقت مسئولان مي گويند كه فروش كليه در كشور وجود ندارد.

دكتر قاسمي در خصوص عملكرد مديريت بيمارستان سينا گفت: مديري كه حاضر به پاسخگويي و توضيح درباره علت تعطيلي يك واحد بيمارستان نيست ، حتما خطايي انجام داده در غير اين صورت مي توانست بايستد و جواب بدهد.

رئيس بيمارستان سينا: فقط در دادگاه حرف مي زنم

دكتر حسن توكلي، ريئس بيمارستان سينا نيزدر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: صحبت هاي خود را در خصوص تعطيلي واحد پيوند كليه بيمارستان سينا، افزايش قيمت و عدم پذيرش بيماران پيوند كليوي را در دادگاه خواهم گفت.

رييس مركز مديريت پيوند اعضاء و بيماران خاص: موافق تعطيلي نيستيم

رييس مركز مديريت پيوند اعضا و بيماران خاص نيز درباره تعطيلي واحد پيوند كليه بيمارستان سينا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: از تعطيلي بيمارستان سينا اطلاعي ندارم و بايد از مسئولا ن بيمارستان در خصوص تعطيلي آن پرسيده شود و در صورت تعطيلي اين واحد نيز بيماران مي توانند به بيمارستان هاي ديگري كه اين عمل را انجام مي دهند مراجعه كنند.

وي ادامه داد: واحد پيوند كليه بيماران كليوي بيمارستان سينا واحدي استثنايي و فوق العاده نيست و همانند ديگر واحدهاي پيوند كليه در بيمارستان هاي ديگر است بنابراين امكان اين عمل در بيمارستان هاي ديگر نيز وجود دارد.

دكتر سيد محمد كاظميني اظهارداشت: مركز مديريت پيوند اعضا با تعطيلي اين واحد موافق نيست چن همه مسئولان مايلند كه بخش پيوند را در بيمارستان هاي خود داشته باشند ، نه اينكه آن را تعطيل كنند اما اگر هم تعطيل شود مورد خاص و عجيبي اتفاق نيفتاده است.