رسانه ملی در پوشش دستاوردهای بهداد سلیمی کم کاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی راد ظهر شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه پیام نور مازندران به خبرنگاران گفت: از کمرنگ شدن تبلیغات و عدم پردازش یک هجمه و حرکت عمومی در خصوص پهلوان نامی جهان بهداد سلیمی گله مندم و نسبت به رسانه ملی در این بخش انتقاد دارم.

وی افزود: بازی یک تیم دسته چندمی از یک کشور دسته چندمی اروپا به صورت مستقیم پخش می شود اما برای پدیده بزرگ بین المللی مازندرانی، هم شبکه استانی و هم رسانه ملی پردازش مناسب با شان این پهلوان نداشت.

ادیانی با بیان اینکه مسابقات وزنه برداری مانند پدیده فوتبال، جام جهانی و نادر بود یادآور شد: در آنجایی که این قهرمانی با پیام رهبر معظم انقلاب مزین و از سوی سلیمی هم این پیروزی تقدیم خانواده شهدا شد ، برخی رسانه ها از پردازش صحیح این افتخار ملی سرباز زدند.

ادیانی افزود: این قهرمانی یک ظرفیت کشوری است که در خاک مازندران است.

وی افزود: دستگاه های اجرایی برای ورزش بودجه دارند اما از نصب یک بنر از سوی دستگاه ها برای تشکر از این پهلوان که ثابت کرد ورزش پایگاه بلندی برای دفاع از ارزش ها است، دریغ کردند.

ادیانی همچنین در خصوص میزان اعتبار دانشگاه پیام نور مازندران گفت: میزان برخورداری دانشگاه پیام نور مازندران در قیاس با استان های هم تراز ، از مجموعه اعتبارات پیام نور کشور بسیار اندک است .

وی افزود: این مسئله با منش عدالت محورانه دولت سازگاری ندارد و پیام نور استان باید با تزریق پول حمایت شود.