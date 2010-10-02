22 شعبه دانشگاه پیام نور در خارج کشور فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا کی منش ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه پیام نور مازندران در ساری افزود: برای نخستین بار سند توسعه علمی دانشگاه پیام نور قبل از وزارت علوم تهیه شد.

قائم مقام وزیر علوم اظهار داشت: در سند توسعه پیام نور کشور، سند توسعه هر استان هم تهیه می شود.

وی با بیان اینکه مزیت نسبی هر استان دراین سند تدوین می شود، خاطرنشان کرد: قطب علمی آزمایشگاهی در این سند لحاظ می شود.

وی افزود: دولت در چند سال اخیر آموزش عالی را به روستاها هم برده است.

رئیس جدید دانشگاه پیام نور مازندران نیز با اشاره به اینکه پیام نور رقیب هیچ دانشگاهی نیست و مدل مربوط به خود را دنبال می کند، تصریح کرد: مدل پیام نور بر اساس دسترسی آسان، کیفیت، هزینه کم و ورود آسان است.

صادق علی موحدمنش گفت: در چشم انداز آینده توسعه بیشتری در برنامه کمی و کیفی خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: پیام نور در کنار رسالت اصلی خود مبتنی بر آموزش نیروهای انسانی و متخصص ، وظیفه آموزش ضمن خدمت کارکنان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی را بر عهده خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در آینده شبکه ملی آموزش در دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود یادآور شد: در این طرح آموزش های مختلف نیاز دستگاه های دولتی در دانشگاه پبام نور فراهم خواهد شد.

موحدمنش گفت: در سال های اخیر واحدهای زیادی تاسیس شده که زمینه را برای توسعه علمی کشور و استان فراهم می کند.

وی از مدیران واحدهای شهرستانی دانشگاه پیام نور مازندران خواست تا برنامه ها و طرح های خود را تا 15 آبان ماه اعلام کنند.