امکان انتقال دانشجو تنها در صورت مهمان شدن/ ظرفیت غیرانتفاعیها برای انتقال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین سرورالدین امروز شنبه در نشست خبری در وزارت علوم اظهار داشت: وزارت علوم وقت زیادی صرف تدوین و تنظیم این آیین نامه کرده است و اگر مطمئن نبود که این آیین نامه سطح علمی را بالا خواهد برد، چنین کاری نمی کرد.

وی با اشاره به افزایش سطح علمی دانشگاهها و دانشجویان با اجرای این آیین نامه گفت: در این آیین نامه مسائل عاطفی و اجتماعی دیده شده است که موجب بالا رفتن سطح علمی دانشگاهها می شود.

سرورالدین یادآور شد: بر اساس تحقیقی که در حوزه آموزش عالی انجام گرفته است، 30 درصد تاثیر آموزش با امکانات مجموعه آموزشی و دانشگاه و 70 درصد دیگر تاثیر بر عهده خود دانشجویان است و این آیین نامه طوری تنظیم شده که شرایط روحی و روانی دانشجویان در افزایش سطح علمی تاثیر گذار است.

وی گفت: برخی استدلال می کنند که چنین آیین نامه ای در هیچ جای دنیا وجود ندارد من نیز تایید می کنم چرا که این آیین نامه به خاطر ارزشی که دولت و نظام برای دانشجویان قائل است، تنظیم شده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ظرفیت 15 درصدی برای نقل و انتقال دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: با توجه به خالی ماندن ظرفیت فعلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بیشتر از 15 درصد امکان ایجاد ظرفیت برای نقل و انتقال این دانشجویان وجود نداشت.