عناوین آثار بخش مستند اجتماعی سینما حقیقت مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب جشنواره پس از بازبینی 256 فیلم مستند اجتماعی ثبت شده در دبیرخانه جشنواره، تعداد 22 فیلم را برگزید تا در این بخشِ مسابقه ملی، به نمایش عمومی درآیند.

فیلم‌های کوتاه مستند اجتماعی عبارتند از: "آبی‌تر از دریا" فرزاد علی‌نژاد، "از قبیله من" مجید عیدان، "ایستگاه" فرهاد ورهرام، "برای سوگند" مصطفی شبان پُشت مشهدی، "ده تا" محمدصادق دهقانی، "رویای زندگی" محمد خلیل‌زاده، "زندگی زیباست" سید عباس سجادی، "شعربافی" علی مختارزاده، "فرت‌بافی" محمد دستمالچیان و"یک روز با قفل‌ساز ملکان" مجید صباغ بهروز.

فیلم‌های نیمه بلند مستند اجتماعی:"ایستگاه بعد" محمد جعفری، "خواب و بیدار" اُرد زند، "دایره قسمت" محمد برومند، "مأموریت غیرممکن" عباس امینی، "مرثیه‌ای برای خورشید" محمدباقر خدادوست، "مشترک مورد نظر" لقمان خالدی، "من از معلمم پرسیدم" محمد لطفیان- غزال بهلولی ماسوله، "نانی از دل سنگ" علی صمدی، "همتون منو می‌شناسین" میلاد بهار و"همه دانا" علاء محسنی.

فیلم‌های بلند مستند اجتماعی: "تقاطع" رضا فرهمند و "فرشتگان نجات" سیدستار گل‌چمنی.

سایر فیلم‌های بخش ده‌گانه‌ی «گرایش موضوعی» جشنواره نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت، طی روزهای 17 تا 21 آبان‌ماه 1389 در شهر تهران برگزار خواهد شد.