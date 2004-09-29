بلر : ايران و كره شمالي به اطاعت نزديك مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، وي گفت : جامعه جهاني هم اكنون به وادار ساختن ايران و كره شمالي به قبول خواسته هاي آن و توقف برنامه هاي هسته اي خود نزديكتر از هميشه است .

بلر با دفاع از جنگ عليه عراق ادامه داد : دو هفته پيش ليبي بالاخره برنامه تسليحات كشتار جمعي خود را كنار گذارد وآمريكا تحريمهاي اين كشور را لغو كرده است . ما هم اكنون شانس بهتري داريم كه ايران و كره شمالي را به اطاعت كامل ترغيب كنيم .

گفتني است اظهارات بلر در حالي صورت مي گيرد كه اعتراضات در انگليس نسبت به جنگ عراق افزايش يافته است و اين جنگ موجب تنزل آراي حزب كارگر به سومين حزب انگليس شد .

از سوي ديگر جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور تسليحاتي نيز در يك كنفرانس در موسسه اينترپرايز گفت : آمريكا به فشار خود براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه خواهد دارد .

وي گفت : دليل اصرار و تمايل امريكا به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اين است كه واشنگتن مي خواهد ايران را در مركز توجه جامعه جهاني قرار دهد .