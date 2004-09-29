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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۵

علي رغم همكاري كامل ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي :

بلر : ايران و كره شمالي به اطاعت نزديك مي شوند

توني بلر نخست وزير انگليس امروز در گفتگو با راديو بي بي سي بدون اشاره به اعتراف آژانس بين المللي انرژي اتمي به همكاري ايران اعلام كرد كه نسبت به اطاعت كامل ايران و كره شمالي اميدوار است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، وي گفت : جامعه جهاني هم اكنون به وادار ساختن ايران و كره شمالي به قبول خواسته هاي آن و توقف برنامه هاي هسته اي خود نزديكتر از هميشه است .

بلر با دفاع از جنگ عليه عراق ادامه داد : دو هفته پيش ليبي بالاخره برنامه تسليحات كشتار جمعي خود را كنار گذارد وآمريكا تحريمهاي اين كشور را لغو كرده است . ما هم اكنون شانس بهتري داريم كه ايران و كره شمالي را به اطاعت كامل ترغيب كنيم .

گفتني است اظهارات بلر در حالي صورت مي گيرد كه اعتراضات در انگليس نسبت به جنگ عراق افزايش يافته است و اين جنگ موجب تنزل آراي حزب كارگر به سومين حزب انگليس شد .

از سوي ديگر جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور تسليحاتي نيز در يك كنفرانس در موسسه اينترپرايز گفت : آمريكا به فشار خود براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه خواهد دارد .

وي گفت : دليل اصرار و تمايل امريكا به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اين است كه واشنگتن مي خواهد ايران را در مركز توجه جامعه جهاني قرار دهد .

کد مطلب 116288

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