48 گروه تئاتر در گلستان فعالیت می کنند

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اولین بار وزارت ارشاد دستور داده که نیروها را ثبت کنند و با یک مجتمع برای حمایت قرارداد ببندند و حدود یک هفته دیگر ممکن است به نتیجه برسیم.

وی اظهار داشت: به شهرستانها تا بحال دو بار نامه ارسال شد و 22 گروه را پرونده سازی کرده ایم.

وی شمار هنرمندان تئاتر استان را در سال گذشته 870 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: سقف کمکهای مالی قابل پیش بینی نیست به گروهها بین 500هزار تومان تا سه میلیون تومان کمک مالی می شود.

امامی بیان داشت: نگاه ما اول بحث آموزش است که این آموزشها رایگان است و سالن هم رایگان در اختیار قرار می گیرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: مشکلات ما در رشته تئاتر، بیشتر مسائل مالی است، شاید در مرکز تهران متن که تایید شد بسته به درجه هنری فرد طبق سوابق قرارداد می بندند اما ما این توانایی را نداریم .

وی مشکل سالن را از دیگر مسائل فراروی تئاتر در استان برشمرد و گفت: برای تئاتر حرفه ای در هر شهر یک مجتمع هست و تالار فخرالدین اسعد گرگانی نیز در گرگان وجود دارد.

وی اظهار داشت: همچنین سه سالن کوچک برای تمرین داریم، مثل سالن باز و سالن شیشه ای و سالنها 12 ساعت در روز در اختیار گروه ها قرار می گیرد.

وی گفت: دغدغه ما بیشتر اعتبارات و سالن است و لباس، دکور، نور و صدا نیز از مشکلاتی است که در درجه بعد از آن قرار دارد.