جلسه درمانی مسئولان برای حل معضل کاوه سودا

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این نشست که پیش از ظهر شنبه با ریاست معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد نگرانی کشاورزان درباره دریافت غرامت از صاحبان کارخانه کاوه سودا مطرح و البته مسئولان نسبت به حل و فصل سریع این موضوع ابراز امیدواری کردند.

تاکید بر فقر مالی شدید در میان کشاورزان پس از حوادث اخیر، رشد بیکاری و نیز نارضایتی از آسیب‌های جدی زیست محیطی در منطقه از دیگر موضوعاتی بود که مورد تاکید نمایندگان کشاورزان قرار گرفت.

هیچ سفارشی در زمینه کارخانه کاوه سودا پذیرفته نیست

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: هیچ سفارشی در زمینه موضوع کارخانه کاوه سودای مراغه پذیرفته نمی شود.

محمد اشرف نیا که ظاهرا این مطلب را در پاسخ به اعمال فشار برخی محافل نسبت به کاوه سودا مورد تاکید قرار داد، گفت: موضوع کارخانه کاوه سودای مراغه باید نهایی شود و هیچ سفارش و تلفنی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی خواستار توجه مسئولان و مدیریت کارخانه کاوه سوادی مراغه برای اتمام مسائل و پرداخت سریع خسارات مردمی شد و تاکید کرد: روحیه حاکم بر مدیریت ارشد آذربایجان شرقی دیگر اجازه دخالت‌های غیرمرتبط را نخواهد داد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ادامه مسائل مربوط به کارخانه کاوه سودای مراغه به نفع استان نیست و موضوع کارخانه کاوه سودای مراغه باید نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و پس از مشکلاتی که در مورد سرزیر شدن پسماند این کارخانه به وجود آمده است باید اقداماتی تعاملی با رعایت حقوق مردم و در نظر گرفتن موضوع تداوم اشتغال کارگران این کارخانه اتخاذ شود.

اشرف‌نیا اظهار داشت: تامین خسارت افراد از سوی کارخان ضروری است و کارخانه نیز در این زمینه متعهد بوده و همت لازم از سوی مسئولان کارخانه در این راستا دیده می‌شود.

آستانه تحمل کشاورزان به پایان رسیده است

فرماندار مراغه نیز در این جلسه گفت: به خاطر عمق خسارات وارده به کشاورزان در حادثه تخریب لاگن‌های کارخانه کاوه سودا آستانه تحمل کشاورزان به پایان رسیده است.

منصور صادقی‌اصل افزود: نوع برخورد مسئولان کارخانه کاوه سودای مراغه با مردم و پرداخت خسارت نامطلوب بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان کارخانه کاوه سودا باید توجه داشته باشند که این خسارات، حق مردم است، افزود: آستانه تحمل کشاورزان به پایان رسیده و مسئولان کارخانه باید پرداخت خسارت به کشاوزان را در اولویت قرار دهند.

صادقی اصل با اشاره به خسارات وارده به شهرستان مراغه در جریان سرریز شدن پساب کارخانه کاوه سودا اظهار داشت: 726 قطعه زمین شامل باغات و زمین‌های کشاورزی خسارت دیده است که وسعتی افزون بر 350 هکتار را شامل می‌شود.

فرماندار مراغه با بیان اینکه سرریز شدن پساب کارخانه کاوه سوادی مراغه مشکلات بزرگی را برای شهرستان ایجاد کرده است،‌افزود: مسئولان باید در زمینه حل و فصل این موضوع و جلوگیری از مشکلات امنیتی چاره‌اندیشی لازم را به عمل آورند.

وی خاطرنشان کرد: پیشتر، خسارات وارده به کشاورزان به مدت یک سال زراعی محسوب شده که با توجه به تعهد کارخانه کاوه سودا، این میزان تا پنج سال آینده را نیز شامل می شود.

صادقی‌اصل با اشاره به نقش کارخانه کاوه سودا در اشتغال زایی و رونق صنعتی منطقه، تعطیلی کارخانه را هدف مدیریت شهرستان مراغه ندانست و تاکید کرد: باید تلاش شود تا مسائل در فضایی مسالمت‌آمیز حل و فصل شود چرا که تعطیلی این کارخانه مغایر با سیاست دولت در راستای اشتغالزایی است.

مسئولیتی درباره کاوه سودا متوجه دولت فعلی نیست

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: اعطای مجوز برای فعالیت کارخانه کاوه سودا به سال‌های قبل بازمی‌گردد که در آن سال‌ها منطبق بر استانداردهای زیست محیطی نبوده و لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه متوجه دولت فعلی نیست.

بیوک رئیسی گفت: اعطای مجوز به کارخانه کاوه سودا قبل از دولت نهم صورت گرفته است و مسئولیتی متوجه این دولت نیست.

وی اظهار داشت: با این وجود تخلفات در مورد احداث این کارخانه پیگیری می‌شود تا با فرد و یا سازمان خاطی برخورد جدی صورت گیرد.

رئیسی تاکید کرد: در حال حاضر باید نسخه عملی برای ادامه فعالیت کارخانه ارائه شود تا مشکلات مربوط به ادامه کار کارخانه و مدیریت و انتقال پسماند آن صورت گیرد.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجوز یک بار تخلیه پسماند این کارخانه پس از تصفیه اولیه به حاشیه دریاچه ارومیه صادر شده است و در آینده نیز امکان تخلیه به محدوده دریاچه ارومیه وجود دارد.

وی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرها در مورد وظایف محیط زیست در مورد کارخانه کاوه سودای مراغه اظهار داشت‌: محیط زیست براساس استانداردها و ضوابط خود حکم صادر می‌کند و تخلف از این موارد نیز جرم شناخته می‌شود.

رئیسی با اشاره به هدف برگزاری جلسه مدیریت پسماند آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف کمک به مسائل زیست محیطی استان و نیز نهایی شدن نحوه پرداخت خسارات مردمی از سوی کارخانه کاوه سودا تشکیل شده است.

رئیسی گفت: مسئولان کارخانه کاوه سودا در زمینه نحوه پرداخت خسارات واقعی کشاورزان طی سال‌جاری پیشنهاداتی دارند که این پیشنهادات در صورت تصویب کارگروه، اجرایی می‌شود.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار داشت: سازمان محیط زیست آذربایجان شرقی تعامل با صنعت را مورد توجه قرار داده است و برای توسعه صنعتی استان همکاری می‌کند.

در این جلسه نمایندگان کشاورزان روستاهای بناب و مراغه به بیان مشکلات خود پرداختند.

اردیبهشت ماه سال جاری، بر اثر بارندگی های فصلی، حوضچه های پساب های خطرناک کاوه سودای مراغه شکسته و موجب وقوع سیل و سرازیر شدن مواد خطرناک سمی به اراضی کشاورزی بنب و مراغه شد.

بر اثر این حادثه اراضی کشاورزی منطقه نابود شده و میلیاردها ریال خسارت جبران ناپذیر به مردم و محیط زیست منطقه وارد آمد.

با اینحال اما از آن تاریخ تاکنون، نه تنها مشکلات مردم این مناطق حل نشده بلکه اظهارنظرهای مختلف و ضد و نقیض مسئولان محلی و زمزمه های بازگشائی این مجتمع، هربار لرزه بر تن کشاورزان و روستائیان بناب و مراغه می اندازد.