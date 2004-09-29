بزرگنمايي بيگانه و تضعيف خودباوري در بين جوانان ، هدف اصلي دشمنان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر محمود احمدي نژاد صبح امروز درششمين همايش معاونين فني و عمراني شهرهاي بزرگ كشورهمچنين با بيان اينكه 65 درصد جمعيت كشور شهرنشين هستند، گفت: روند گسترش شهرها ادامه دارد اما بايد بدرستي مشخص شود كه شهر چيست و چگونه شهري مي خواهيم بسازيم .

وي افزود: بايد نقطه هدف و آرماني در پيگيري امور شهري مشخص شود و بايد شهر را درست تصوير كنيم و دراين تصوير همه بايد هم دل و هم نظر شويم .

وي در بيان اينكه امروزه نيازمند خودباوري هستيم، گفت: دست هايي دركار هستند كه درصدد پايين آوردن درجه خودباوري در بين جوانان كشور هستند ومي خواهند آنچه كه متعلق به ما است را تحقير و در مقابل آنچه كه متعلق به بيگانه است را زياد جلوه دهند بنابراين يكي از اركان اصلي در پيروزي ما در تمامي عرصه ها بالا بردن روحيه خود باوري است .

شهردار تهران در ادامه با اشاره به سابقه طولاني ايران در دانش مهندسي و ساخت و ساز تصريح كرد: بسياري از پل هاي قديمي و آجري كه حدود 400 سال قبل بنا شده همچنان مورد استفاده قرار مي گيرد ، در حاكي كه بسياري از پل هاي ساخته شده طي 20 يا 40 سال اخير لرزان بوده و در حال ريزش هستند .

وي بازگشت به تاريخچه علمي اين سرزمين را در پيشرفت جامعه در تمام عرصه ها موثر دانست و افزود: به طور مثال براساس بر آوردهاي كارشناسان 300 رشته قنات در تهران وجود دارد كه ظرفيت آب دهي آنها معادل ظرفيت آب دهي سدهاي تامين كننده آبهاي تهران است ، اين امر نشان مي دهد كه ايرانيان در زمينه مهندسي و عمران پيشگام بوده اند .

وي همچنين در خصوص حفظ ميراث فرهنگي كشور گفت : حفظ ميراث فرهنگي ، حفظ ساختمان و فيزيك بنا و آثار باقيمانده از گذشته نيست بلكه حفظ اصالت و هويت نهفته در اين آثار بايد اصل قرار بگيرد .