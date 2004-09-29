بزرگنمايي بيگانه و تضعيف خودباوري در بين جوانان ، هدف اصلي دشمنان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر محمود احمدي نژاد صبح امروز درششمين همايش معاونين فني و عمراني شهرهاي بزرگ كشورهمچنين با بيان اينكه 65 درصد جمعيت كشور شهرنشين هستند، گفت: روند گسترش شهرها ادامه دارد اما بايد بدرستي مشخص شود كه شهر چيست و چگونه شهري مي خواهيم بسازيم .
وي افزود: بايد نقطه هدف و آرماني در پيگيري امور شهري مشخص شود و بايد شهر را درست تصوير كنيم و دراين تصوير همه بايد هم دل و هم نظر شويم.
وي در بيان اينكه امروزه نيازمند خودباوري هستيم، گفت: دست هايي دركار هستند كه درصدد پايين آوردن درجه خودباوري در بين جوانان كشور هستند ومي خواهند آنچه كه متعلق به ما است را تحقير و در مقابل آنچه كه متعلق به بيگانه است را زياد جلوه دهند بنابراين يكي از اركان اصلي در پيروزي ما در تمامي عرصه ها بالا بردن روحيه خود باوري است.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به سابقه طولاني ايران در دانش مهندسي و ساخت و ساز تصريح كرد: بسياري از پل هاي قديمي و آجري كه حدود 400 سال قبل بنا شده همچنان مورد استفاده قرار مي گيرد ، در حاكي كه بسياري از پل هاي ساخته شده طي 20 يا 40 سال اخير لرزان بوده و در حال ريزش هستند.
وي بازگشت به تاريخچه علمي اين سرزمين را در پيشرفت جامعه در تمام عرصه ها موثر دانست و افزود: به طور مثال براساس بر آوردهاي كارشناسان 300 رشته قنات در تهران وجود دارد كه ظرفيت آب دهي آنها معادل ظرفيت آب دهي سدهاي تامين كننده آبهاي تهران است ، اين امر نشان مي دهد كه ايرانيان در زمينه مهندسي و عمران پيشگام بوده اند .
وي همچنين در خصوص حفظ ميراث فرهنگي كشور گفت : حفظ ميراث فرهنگي ، حفظ ساختمان و فيزيك بنا و آثار باقيمانده از گذشته نيست بلكه حفظ اصالت و هويت نهفته در اين آثار بايد اصل قرار بگيرد .
دكتر احمدي نژاد تغييرنگاه را مهمترين عامل پيشرفت كشور عنوان كرد و افزود: براي رسيدن به نقطه مطلوب از امكانات استعداد و منابع مالي لازم برخوردارهستيم .
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