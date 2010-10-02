ایران در یک نبرد تمام عیار در جبهه نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسنی اژهای بعدازظهر شنبه در مانور اقتدار فرماندهی یگان ویژه افزود: امروز در نظام جمهوری اسلامی نیرویی داریم که برای اسلام افتخارآفرین است و تمام ملت ایران دل به اقدامات آنها بسته و دشمنان نیز از اقدامات به موقع آنان هراسان هستند.
وی ادامه داد: امروز ما در یک نبرد تمام عیار در جبهه نرم و جبهه سخت با استکبار جهانی هستیم و رویکرد اصلی دشمن قسم خورده ما یعنی آمریکا و صهیونیسم رویکرد مقابله نرم با ایران است.
دادستان کل کشور گفت: این به معنای آن نیست که دشمنان از اقدامات سخت دست برداشتهاند بلکه در شرایط فعلی دشمنان تروریستها، اشرار و بمبگذاران را پشتیبانی کرده و آنان را آموزش میدهند تا در کشور ما به ایجاد ناامنی بپردازند.
وی افزود: امروز دشمنان ما به چند موضوع بسیار دلبسته اند که این امر وظیفه همگان به خصوص نیروی انتظامی را بسیار سنگین میکند.
اژهای تصریح کرد: نیروی انتظامی تنها نیرویی است که با متنوعترین و بیشترین ماموریتها در ایران مواجه است و هیچ نهادی مانند نیروی انتظامی دارای گستردگی و تحول در ماموریتها نیست.
دادستان کل کشور افزود: در این جبهه جدید که دشمن دل به آن بسته سعی دارد هم از طریق جنگ نرم و هم از طریق جنگ سخت به ایران ضربه بزند اما چون توان براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارد سعی بر آن دارد برای مردم و پلیس زحمت ایجاد کند.
وی گفت: دشمن تصور میکند پس از دو سال که قطعنامهای بر علیه ایران صادر شد و هزینههای بسیاری نیز برای صدور آن به دشمن تحمیل شد اکنون میتواند به ایجاد زحمت برای مردم ایران پرداخته و آنها را از پا در بیاورد.
دادستان کل کشور گفت: برهمین اساس دشمن برای زحمت انداختن مردم به برخی تحریمها مانند تحریم بنزین و سیستم بانکی دست زده تا مردم را با مشکل مواجه کند اما ایران توانست نه تنها بر این تحریمها فائق آید بلکه در این زمینهها به خودکفایی نیز برسد.
وی افزود: دشمنان تصور میکنند با فشارهای اقتصادی میتوانند مردم را به زانو درآورند که بخشی از این مسایل را در فتنه سال گذشته با نابخردیهای افراد داخلی شاهد بودیم.
اژهای افزود: دشمن بر روی اقداماتی که میتوانست آرامش مردم را به هم بریزد امید بسیاری بست و تصور میکرد که به رغم اینکه مردم نسبت به یک موضوعی اعتراض دارند تمام مردم نیز باید با این موج همراهی کنند غافل از این که مردم ایران برای تحقق حق و عدالت در طول 32سال گذشته مبارزه کردهاند.
وی گفت: دشمن نسبت به اقدام نرمی که سال قبل شروع کرده بود بسیار حساب کرده بود و تصور میکرد با ایجاد این جریانها میتواند فشار سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود را تشدید کند و تا پایان سال گذشته به اهداف خود دست یابد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نیروی انتظامی سال گذشته با هزینه بسیار اندکی در مقابل اقدامات سخت دشمن ایستاد و وظیفه خود را به درستی ایفا کرد.
وی گفت: دشمن میخواست با این جریان نیروی انتظامی را از سایر وظایف خود باز دارد اما نیروی انتظامی توانست ضمن اجرای شایسته ماموریتهای خود جریان فتنه سال گذشته را در راس برنامهها قرار داده و اوضاع را ساماندهی کند. شاید برخی سارقان و تبهکاران از فرصت استفاده ایجاد شده استفاده کردند اما نیروی انتظامی از آنان غافل نشد.
اژهای تصریح کرد: به عنوان دادستان کل کشور به ماموران فرماندهی یگان ویژه قول میدهم همیشه پشتیبان آنها باشم و آنها را در انجام ماموریتهایشان یاری کنم.
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