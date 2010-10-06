مدیر کل مدارج علمی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این آزمون ویژه طلابی و روحانیونی است که قبل از تشکیل شورای عالی حوزه تحصیلات حوزوی داشتند یا پس از تشکیل این شورا با تحصیلات حوزوی در مسئولیت های مختلف اداری فعالیت دارند و تا تاریخ 12 مهر ماه 88 در یکی از مراکز اداری فعالیت تمام وقت داشته باشند.

حجت الاسلام مشایخی افزود: ثبت نام مرحله سوم این آزمون از اول مهرماه آغاز شده و تا 15 آبان ماه ادامه خواهد داشت، منابع آزمون نیز در سایت معاونت آموزشی قرار گرفته است و ثبت نام تنها از طریق این سایت به آدرس www.howzeh-qom.com انجام خواهد شد.

وی افزود: در دو مرحله این آزمون بیش از یک هزار و دویست نفر شرکت داشتند، که برای 600 نفر از پذیرفته شدگان در این آزمون تاکنون مدارک حوزوی صادر شده است، کسانی که در آزمون شرکت نکرده یا موفق به دریافت حداقل نمره نشده باشند باید در آزمون فوق العاده همان مرحله شرکت کنند.