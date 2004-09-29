تحقيقات علمي بدون توجه به نياز جامعه صورت مي گيرند // 80 درصد تحقيقات علمي خريداري ندارند

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز گفت: در زمينه تبديل دانش فني و تحقيقات به عمل با مسئله بسيار پيچيده اي روبرو هستيم. 70 تا 80 درصد تحقيقات موجود در كشور خريدار ندارند، چون بر حسب شرايط و احتياجات صورت نمي گيرند. تا تحقيقات و پژوهش ها بر اساس اعلام نياز سازمان ها يا ارگان ها صورت نگيرد و به نيازهاي جامعه توجهي نشود به عمل تبديل نمي شوند و خريداري هم نخواهند داشت.

دكتر سيد احمد انوار در ادامه تصريح كرد: بيشتر تحقيقات در كشور براي بالا بردن آمار و ارقام، به نتيجه رساندن پروسه استخدام يا ايجاد شرايط لازم براي ارتقاء شغلي صورت مي گيرند، بنابراين پايه تحقيقات در كشور ما نادرست است و تا وقتي تحقيقات بر اساس درخواست ها و نيازهاي موجود در صنايع و جوامع صورت نگيرد، نتايج مقالات علمي به عمل تبديل نخواهند شد.

استاد دانشكده مهندسي راه و ساختمان دانشگاه شيراز افزود: اگر مقاله اي هم قابليت تبديل شدن به عمل و توليد را دارا باشد خود به تنهايي نمي تواند منجر به موفقيت شود بلكه لازم است تحقيقات و پژوهش هاي مختلف و گوناگوني در آن زمينه خاص جمع آوري و آناليز شوند تا قابليت تبديل به عمل را پيدا كنند. اينگونه نيست كه اگر مقاله اي در بهترين مجلات علمي دنيا به چاپ برسد به اين معني است كه قابليت تبديل به عمل را به تنهايي دارد.