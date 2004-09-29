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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۷

در دانشگاه الزهرا

همايش دانشگاه ، زن و دفاع مقدس دوازدهم مهر برگزار مي شود

همايش دانشگاه ، زن و دفاع مقدس دوازدهم مهر در دانشگاه الزهرا با حضور شخصيت هاي سياسي و فرهنگي برگزار مي شود .

به گزارش گروه دانشگاهي مهر در اين همايش دكتر زهرا رهنورد رييس دانشگاه الزهرا ، دكتر ولايتي مشاور مقام معظم رهبري ، دكتر منصوري لاريجاني معاون تحقيقاتي بنياد حفظ و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و دكتر شاه حسيني مدير گروه معارف شبكه يك سيما سخنراني خو اهند كرد .

 

 اين همايش را گروه معارف اسلامي دانشگاه الزهرا با مشاركت بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و مجمع مدرسان معارف اسلامي دانشگاهها برگزار مي كند .

 

 اين همايش صبح و بعد از ظهر روز يكشنبه  دوازدهم مهر در سالن تربيت بدني دانشگاه الزهرا برگزار مي شود . سخنراني يكي از همسران شهيد ، نقد و بررسي نقش زن در فيلم هاي دفاع مقدس از ديگر برنامه هاي اين همايش يكروزه است .

کد مطلب 116315

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