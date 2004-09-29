همايش دانشگاه ، زن و دفاع مقدس دوازدهم مهر برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي مهر در اين همايش دكتر زهرا رهنورد رييس دانشگاه الزهرا ، دكتر ولايتي مشاور مقام معظم رهبري ، دكتر منصوري لاريجاني معاون تحقيقاتي بنياد حفظ و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و دكتر شاه حسيني مدير گروه معارف شبكه يك سيما سخنراني خو اهند كرد .

اين همايش را گروه معارف اسلامي دانشگاه الزهرا با مشاركت بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و مجمع مدرسان معارف اسلامي دانشگاهها برگزار مي كند .

اين همايش صبح و بعد از ظهر روز يكشنبه دوازدهم مهر در سالن تربيت بدني دانشگاه الزهرا برگزار مي شود . سخنراني يكي از همسران شهيد ، نقد و بررسي نقش زن در فيلم هاي دفاع مقدس از ديگر برنامه هاي اين همايش يكروزه است .