به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قوانین تامیناجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در داخل کشور می توانند درصورت داشتن شرایط سنی لازم (45 سال برای زنان و 50 سال برای مردان) با مراجعه به نزدیکترین شعبه تأمیناجتماعی محل کار یا سکونت و ارائه درخواست و بر اساس اظهارات شخص متقاضی و انعقاد قرارداد و همچنین پرداخت حقبیمه خود را دربرابر تعهدات بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان صندوق تأمیناجتماعی بیمه کنند.
افرادی که دارای سابقه پرداخت حقبیمه قبلی نزد این صندوق باشند، معادل نصف مدت سابقه به شرط سنی آنان اضافه میشود و افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حقبیمه قبلی داشته باشند در هر سنی به صورت خویشفرما بیمه میشوند.
صاحبان حرف و مشاغل آزاد میتوانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه تأمیناجتماعی محل سکونت و یا کار خویش و ارائه درخواست، به صورت خویشفرما تحتپوشش صندوق تأمیناجتماعی قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قوانین تامیناجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در داخل کشور می توانند درصورت داشتن شرایط سنی لازم (45 سال برای زنان و 50 سال برای مردان) با مراجعه به نزدیکترین شعبه تأمیناجتماعی محل کار یا سکونت و ارائه درخواست و بر اساس اظهارات شخص متقاضی و انعقاد قرارداد و همچنین پرداخت حقبیمه خود را دربرابر تعهدات بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان صندوق تأمیناجتماعی بیمه کنند.
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