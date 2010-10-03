علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شرکت آبفای استان یزد در بین شرکتهای آبفا از رتبه نسبتا خوبی برخوردار است و این رتبه باید هر سال ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به نوع فعالیت شرکتهای آبفا بیان کرد: شرکت ما یک وظیفه حیاتی را عهده دار است و در هر زمان کارکنان این مجموعه اعم از مدیران و کارشناسان باید آماده به خدمت باشند.

اسلامی، آموزش منظم و موثر به کارکنان را بسیار مهم و مفید دانست و اظهار داشت: آموزش یکی از بحثهای مهم و اساسی در شرکت است که همه مدیران و کارکنان باید به آن توجه جدی داشته باشند و بازخورد این آموزشها نیز در محیط کاری نمود پیدا کند.

وی با اشاره به حدیثی از امیر مومنان (ع) بر بحث تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و افزود: احترام به ارباب رجوع تنها یک موضوع اداری نیست بلکه یک امر اعتقادی و یک وظیفه دینی است و کارکنان نیز باید به تکریم و احترام به ارباب رجوع توجه زیادی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: کارکنان بیش از نیمی از وقت فعال خود را در محیط کاری سپری می کنند و باید در این زمان به انجام کارها به بهترین نحو بپردازند.

اسلامی با اشاره به کار سقایت کارکنان شرکت آب و فاضلاب بیان کرد: فعالیتی که کارکنان شرکتهای آبفا انجام می دهند یک خدمت مقدس و بی بدیل است و هرچه این خدمت بهتر انجام گیرد از پاداش بزرگتری برخوردار خواهد بود.

وی اظهار داشت: کار کردن در شرکتهای آبفا ویژگی های خاصی دارد زیرا آب تنها موهبتی است که حیات بدون آن متصور نیست و نمی توان بدون آن حتی چند ساعتی را هم تحمل کرد.