" جشنواره ادبي انتظار " برندگان خود را معرفي مي كند

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، اين جشنواره كه دبير آن " خليل عمراني " - شاعر و پژوهشگر فرهنگي است ، از مدت ها قبل فعاليت خود را در قالب اعلام فراخوان به شاعران و نويسندگان جوان و نوجوان آغاز كرده است.

مدير مركز آفرينش هاي ادبي كانون در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با اعلام اين خبر افزود : هدف از برپايي اين جشنواره ، تشويق شاعران و نوقلمان جوان و نوجوان و ارتقا بخشي به ادبيات ديني و مذهبي در بين نسل ياد شده است.

شنبه يازدهم مهرماه در سالن سينما كانون در خيابان خالد اسلامبولي ، صاحبان آثار برتر معرفي و جوايزي به آنها اهداء خواهد شد.