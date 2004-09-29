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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۳

يازدهم مهر در مركز آفرينش هاي ادبي كانون پرورش فكري

" جشنواره ادبي انتظار " برندگان خود را معرفي مي كند

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : شنبه ، يازدهم مهر در مركز آفرينش هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، جشنواره ادبي انتظار برندگان خود را معرفي و تقدير مي كند.

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، اين جشنواره كه دبير آن " خليل عمراني " - شاعر و پژوهشگر فرهنگي است ، از مدت ها قبل فعاليت خود را در قالب اعلام فراخوان به شاعران و نويسندگان جوان و نوجوان آغاز كرده است.
مدير مركز آفرينش هاي ادبي كانون در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با اعلام اين خبر افزود : هدف از برپايي اين جشنواره ، تشويق شاعران و نوقلمان جوان و نوجوان و ارتقا بخشي به ادبيات ديني و مذهبي در بين نسل ياد شده است.
شنبه يازدهم مهرماه در سالن سينما كانون در خيابان خالد اسلامبولي ، صاحبان آثار برتر معرفي و جوايزي به آنها اهداء خواهد شد.

کد مطلب 116322

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