به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دومین نشست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان شامگاه شنبه با حضور رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، نماینده ولی فقیه در خوزستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در اهواز برگزار شد.

در این نشست پیرامون مفاخر استان خوزستان و ضرورت تجلیل و تکریم از آنان صحبت و مقرر شد کنگره ملی بزرگداشت علامه شیخ جعفر شوشتری اربعین سال جاری در خوزستان برگزار شود.

آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان در این نشست پیرامون شخصیت و تالیفات علامه شیخ جعفر شوشتری سخن گفت.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور نیز در این نشست با بیان اینکه فضای پیش رو فضای پاسخ دادن به شبهات فرهنگی، دینی است، اظهار داشت: در شرایط کنونی جامعه، بیشتر سئوالات جوانان ما در خصوص عرفانهای جدید است و امروز با شبهات جامعه چگونه باید برخورد کنیم و برای ما که در ارشاد فعالیت می کنیم، رسالت سنگین تر و وظیفه خطیرتر است.

حجت الاسلام جواد ادبی افزود: ما در این موقعیت باید به زبان روز دنیا مجهز شویم. در معضلات فرهنگی اشکال ما این است که به زبان روز مجهز نیستیم و باید در نظر داشت که اندیشه جدید زبان جدید می طالبد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه مولوی، حافظ و سعدی در همایشهای امروز جامعه، این سئوال را مطرح کرد که شخصیتهای بزرگی مانند حافظ، مولوی، آیت الله بهبهانی و ... در زندگی امروز ما کجا هستند، و ادامه داد: ما باید در همایشهای امروزه خود این شخصیتها را برای جوانان پررنگ و به روز کنیم.

ادبی تصریح کرد: ابزار تبلیغاتی ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید متناسب با استان هایمان به روز شود و این وظیفه ماست که با استفاده از زبان و تبلیغات مبانی خود را جا بیندازیم ضمن اینکه استخراج این قضیه نیز کار مهمی است که به عهده تک تک ماست.

در ادامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست این اداره کل در سال جاری گفت: ده ها جشنواره فرهنگی هنری از جمله تئاتر، شعر، موسیقی، هنرهای تجسمی را در استان برگزار کردیم که از جمله مهمترین آن ها می توان به سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر، جشنواره استانی شعر و قطعات ادبی "گلدسته های سپید"، نخستین جشنواره عکس آیین و سنتهای اصیل بختیاری، نمایشگاه بزرگ کتاب قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، جشنواره تئاتر عربی، جشنواره تئاتر زاگرس نشینان و جشنواره های منطقه ای و جامعی در حوزه هنرهای تجسمی اشاره کرد.

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر افزود: جشنواره تئاتر استانی و جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی یادمان "دعبل خزاعی" از جمله برنامه های آینده این اداره کل هستند.

وی با بیان اینکه خوزستان توانمندیهای کهنی در عرصه ادبیات، فقاهت و دین دارد، ادامه داد: خوزستان توانمندیهای زیادی در ادبیان دین و ادبیات اسلامی دارد و ما توقع داریم در بحث انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان حمایت و در برگزاری همایشها، بزرگداشتها و تجلیل از مفاخر این استان مساعدتهای لازم صورت گیرد.



حاج شیخ جعفر شوشتری فرزند ملا حسین یکی از علما و مراجع بزرگ اواخر قرن سیزدهم هجری است. وی فقیهی اصولی، مجتهدی با تقوی و خدادوستی با وفا بود. شوشتری مقدمات علوم فقهی را در زادگاهش به پایان برد و عازم عتبات شد.

مدتی از محضر شیخ محمد حسن آل یاسین و شیخ اسماعیل کاظمینی استفاده و به ایران مراجعت کرد. طولی نکشید که دوباره به عراق رهسپار شد و سالیان متمادی از محضر شریف العلما، صاحب فصول، صاحب ضوابط و صاحب جواهر بهره مند بود و در اواخر ازجمله مجتهدین کرسی درس شیخ انصاری محسوب می شد.

شوشتری چند سالی را در زادگاه خویش در مقام مرجعیت و زعامت شیعیان خوزستان قرار داشت و از اغلب بلاد ایران فضلا از محضرش برخوردار بودند. او محل وثوق و توجه مردم بود.

نوشته اند عموی ناصرالدین شاه والی خوزستان از وی بیمناک بود و دسیسه ها کرد تا آنکه شیخ مرحوم ناگزیر شد به اتفاق خانواده به ناراحتی خوزستان را ترک کند و برای همیشه ساکن نجف شود. شیخ شوشتری مهارت علمی و استادی خود را در آثار مهم خود به ثبوت رسانید. کتاب منهج الرشاد، فوائد المشاهد و خصائص الحسینیه در فقه و اصول و امامت از یادگارهای اوست.

نوشته اند این زاهد پارسا و بزرگ مجتهد ربانی در آخر عمر زیارتی از مشهد مولا ثامن الحجج (ع) کرد و به هنگام مراجعت به عراق در کرند کرمانشاه وفات کردد.

شیعیان عراق و ایران از وفات او خیلی متاسف شدند و از جنازه او استقبال کرده و او را با احترام در نجف اشرف به خاک سپردند.