دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در قزوین 33 درصد افزایش یافت

سرهنگ قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد پلیس استان در حوزه مبارزه با مواد مخدراظهار داشت: قزوین به لحاظ جغرافیایی پل ارتباطی بین مرکز با شمال و غرب کشور محسوب می‌شود بنابراین ورود مواد به صورت ترانزیت به خارج از کشور و همچنین استان‌های شمالی از این استان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به کشفیات انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی گفت: از مهر سال گذشته تا 31 شهریور ماه امسال، کشف هروئین 6 کیلو و 614 گرم و در مدت مشابه سال گذشته چهار کیلو و 413 گرم بوده که 50 درصد افزایش کشف و در کراک نیز از مهر ماه سال گذشته تاکنون 18 کیلو و 834 گرم و در مدت مشابه سال گذشته 2 کیلو 475 گرم با 661 درصد افزایش را شاهد هستیم.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در مدت یاد شده یک تن و428 کیلو و 393 گرم و مدت مشابه سال گذشته یک تن و 340 کیلو و 379 گرم تریاک کشف شده که بیانگر هفت درصد رشد است.

وی کشف و ضبط 152 کیلو و285 گرم حشیش با افزایش 109 درصدی و چهار کیلو و 653 گرم شیشه با رشد 174 درصدی را از دیگر فعالیت های انجام شده دانست و گفت: کشف سایر مواد مخدر نیز 90 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ غیاثوند اعلام کرد: در مجموع از مهر ماه سال گذشته تاکنون یک تن و 633 کیلو و 93 گرم و مدت مشابه سال گذشته یک تن و 644 کیلو و 327 گرم مواد مخدر در استان کشف شده که یک درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به دستگیری قاچاقچیان مواد مخدرهم گفت: در زمینه قاچاقچیان نیز از مهر ماه سال گذشته تاکنون 241 نفر و در مدت مشابه سال گذشته 181 نفر دستگیر شدند که 33 درصد افزایش را نشان می‌دهد، همچنین 769 نفر از توزیع کنندگان

مواد مخدر در سال گذشته دستگیر شدند که 20 درصد افرایش داشته است.

به گفته این مقام مسئول در خصوص نگهدارنده یا مصرف کننده مواد مخدر نیز از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون 4 هزار و 592 نفر دستگیر شدند که 33 درصد رشد را شاهد هستیم.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآور شد: در مجموع از ابتدای مهر ماه سال گذشته تاکنون 5 هزار و 755 نفر در زمینه مواد مخدر استان دستگیر شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد افزایش صورت گرفته است.

وی اضافه کرد:‌ همچنین تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مدت یاد شده چهار هزار و 703 فقره بوده است که بیانگر 38 درصد رشد است.

وی با اشاره به انهدام باند مواد مخدر اعلام کرد: در سال گذشته 33 باند و امسال 48 فقره باند مواد مخدر توسط عوامل انتظامی استان کشف و منهدم شده است.

سرهنگ غیاثوند با اشاره به استفاده از خانم‌ها برای حمل مواد مخدر افزود: در بحث قاچاق مواد مخدر از خانم‌ها برای حمل مواد مخدر استفاده می‌شود که مواردی را در باندها داشتیم که دستگیر شده و به زندان معرفی شدند همچنین تحت پوشش کودک نیز این حمل مواد صورت گرفته که میانگین سنی مصرف کننده مواد از 17 سال تا 60 سال است.

وی در خصوص علت افزایش ماده مخدر شیشه و کاهش کشفیات تریاک در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: در پنج ماهه نخست امسال 328 کیلو و 452 گرم و در مدت مشابه سال گذشته 999 کیلو و 625 گرم

تریاک و در سال جاری 2 کیلو 729 گرم شیشه و مدت مشابه سال گذشته 765 گرم شیشه در استان کشف شده است.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین گفت: امسال در راستای انسداد مرزها، 70 درصد معبرها و محل عبور ترانزیت مواد مخدر از کشور افغانستان را توسط نیروی انتظامی و دستگاه‌های دولتی، مسدود و کانال کشی و به سیستم مدار بسته و مرزبانی مجهز کرده که این امر باعث بالا رفتن قیمت مواد مخدر از نوع تریاک از قیمت 450 هزار تومان در هر کیلو به مرز یک میلیون و 800 هزار تومان در قزوین شده و با توجه به برخورد مناسب دستگاه قضایی آمار کشفیات مواد مخدر در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

سرهنگ غیاثوند در خصوص کشف مواد در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: دراین مدت بیشترین مواد مخدر در شهر قزوین کشف شد که 15 درصد مواد مخدر کشف شده عبوری بودند.