به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی شامگاه شنبه در همایشی که به مناسب هفته جهانگردی در مهمانسرای عباسی اصفهان برگزار شد، افزود: ایران به خود میبالد که بر فراز قله هنرهای اسلامی جای دارد و در واقع فعالیتهای هنری و فرهنگی ایران میتواند در همه حوزهها جای داشته باشد.
وی ادامه داد: تحقق این امر به یک عزم اراده ملی نیاز است تا در نهایت بتوان به برنامه پنجم توسعه دست یافت.
هنرهای سنتی به سرزمین مادری خود بازگشت
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به انتقال معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی به اصفهان اظهار داشت: در واقع با تحقق این امر هنرهای سنتی به سرزمین مادری خود بازگشت و انتظار میرود تا راهنمایی و راهبری هنرهای سنتی را برای کشور بر عهده بگیرد.
دانیالی بیان داشت: ایران به اصفهان میبالد و نه تنها ایران بلکه جهان نیز به اصفهان میبالد چرا که هر چه کویر به هنرمندان فشار آورده آنان بیشتر خود را برای حضور در عرصه جهانی آماده کردهاند.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین خبر از برگزاری همایش هنرهای تشیع در شهر سال جاری داد.
وی ادامه داد: شهر اصفهان نشان دهنده یک مدیریت یکپارچه است، چنانچه انسجام در اصفهان میتواند یک الگو باشد.
دانیالی همچنین با اشاره به اینکه اصفهان علاوه بر یک مرکز مستقل میتواند نمونهای از توسعه پیشرفت باشد خاطر نشان کرد: انتظار میرود بتوان حضور سایر دستگاهها را نیز در اصفهان داشته باشیم تا در نهایت اصفهان به عظمت چند صد سال پیش خود بازگردد.
