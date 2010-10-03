  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

دانیالی:

گردشگری و صنایع دستی می‌تواند جایگزین صادرات نفت در کشور شود

گردشگری و صنایع دستی می‌تواند جایگزین صادرات نفت در کشور شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید صادرات غیر نفتی را افزایش داد، گفت: در این عرصه صنایع دستی و صنعت گردشگری جایگزین مناسبی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی شامگاه شنبه در همایشی که به مناسب هفته جهانگردی در مهمانسرای عباسی اصفهان برگزار شد، افزود:‌ ایران به خود می‌بالد که بر فراز قله هنرهای اسلامی جای دارد و در واقع فعالیتهای هنری و فرهنگی ایران می‌تواند در همه حوزه‌ها جای داشته باشد.

وی ادامه داد: تحقق این امر به یک عزم اراده ملی نیاز است تا در نهایت بتوان به برنامه پنجم توسعه دست یافت.

هنرهای سنتی به سرزمین مادری خود بازگشت

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به انتقال معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی به اصفهان اظهار داشت: در واقع با تحقق این امر هنرهای سنتی به سرزمین مادری خود بازگشت و انتظار می‌رود تا راهنمایی و راهبری هنرهای سنتی را برای کشور بر عهده بگیرد.

دانیالی بیان داشت: ایران به اصفهان می‌بالد و نه تنها ایران بلکه جهان نیز به اصفهان می‌بالد چرا که هر چه کویر به هنرمندان فشار آورده آنان بیشتر خود را برای حضور در عرصه جهانی آماده کرده‌اند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین خبر از برگزاری همایش هنرهای تشیع در شهر سال جاری داد.

وی ادامه داد: شهر اصفهان نشان دهنده یک مدیریت یکپارچه است، چنانچه انسجام در اصفهان می‌تواند یک الگو باشد.

دانیالی همچنین با اشاره به اینکه اصفهان علاوه بر یک مرکز مستقل می‌تواند نمونه‌ای از توسعه پیشرفت باشد خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود بتوان حضور سایر دستگاه‌ها را نیز در اصفهان داشته باشیم تا در نهایت اصفهان به عظمت چند صد سال پیش خود بازگردد.

کد خبر 1163244

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها