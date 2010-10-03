تئاتر ایران باید جایگاه خود را بدست آورد

"فلورا ایزه ویلسون" در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تئاتر ایران باید خود را در جوامع بین المللی نمایان کند و با هنر فاخر این کشور به دنیا معرفی شود.

ویلسون با بیان اینکه همدان قابلیت‌ برگزاری جشنواره تئاتر را دارد و می‌تواند برای همیشه پایلوت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باشد، از حضورش در همدان ابراز خرسندی کرد و افزود: از استقبال مردم همدان هیجان ‌زده شده‌ ام و جشنواره در همدان برایم شگفت ‌انگیز است.

کارگردان استرالیایی نمایش "دو بعد زندگی او " در خصوص نحوه دعوتش به این جشنواره اظهار داشت: اجرای تئاتر "دو بعد زندگی او " توسط صادق موسوی در دانمارک دیده شد و از همان جا برای آمدن به ایران دعوت شدم.

فلورا ایزه ویلسون ادامه داد: تئاتر "دو بعد زندگی او " به مسائل روحی و عاطفی می‌پردازد و با روح مخاطبان ارتباط برقرار می‌کند و مخاطب هر طور که دوست دارد نسبت به موضوع واکنش نشان می‌دهند.

ویلسون در مورد نحوه اجرای این نمایش گفت: نمایش در فضایی کاملاً بسته و تاریک اجرا می‌شود و تمام وسایل موجود در آن با کاغذ تهیه شده است و از نور پروژکتور برای نورپردازی استفاده می‌شود.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان تا 11 مهر ماه جاری در همدان برگزار می‌شود.