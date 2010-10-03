صفهای طولانی مقابل صرافی بانکها تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز با وجود اینکه ساعاتی از صبح نگذشته است، مردم صفهای طولانی را در مقابل صرافی بانکها برای خرید ارز تشکیل داده اند.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است که قیمت دلار در بازار تا پایان هفته جاری به 1060 تومان کاهش خواهد یافت، البته قیمت دلار در بازار از بیش از 1220 تومان چهارشنبه هفته گذشته به 1090 تومان در روز شنبه هفته جاری کاهش یافته است.

همچنین مسئولان بانک مرکزی و بانکی ملی اعلام کردند که به هر متقاضی به هر میزان و بدون هیچگونه محدودیتی ارز فروخته می شود.

مسئولان دولتی در عین حال مطرح کرده اند که مردم برای خرید ارز در بازار عجله نکنند، زیرا ممکن است با مشکلاتی در این زمینه مواجه شوند.

حراج سکه در بانک کارگشایی روز گذشته و امروز فقط در نوبت عصر به حراج گذاشته می شود، بانک کارگشایی مطرح می کند که بر اساس اعلام بانک مرکزی یک نوبت حراج سکه انجام شود.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود که تا رسیدن قیمتها به وضعیت تعادلی حراج سکه ها در دو نوبت صبح و عصر در 6 روز هفته انجام خواهد شد.