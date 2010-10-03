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۱۱ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۳

هفته ششم لالیگا/

والنسیا مقابل بیلبائو به برتری رسید

والنسیا مقابل بیلبائو به برتری رسید

تیم فوتبال والنسیا با برتری مقابل اتلتیک بیلبائو جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لالیگا استحکام بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، والنسیا که در آخرین دیدار خود مقابل منچستریونایتد در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا شکست خوره بود، شنبه شب در مسابقات لالیگا در ورزشگاه "مستایا" مقابل اتلتیک بیلبائو با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید.

برای والنسیا در این دیدار آدوریز زوبلدیا (11) و ویسنته رودریگوئز (89) گل زدند و تک گل بیلبائو در وقت‌های تلف شده بازی توسط ایگور گابیلوندو به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* رئال زاراگوزا 2 - اسپورتینگ گیخون 2
* رئال سوسیه داد یک - اسپانیول صفر

هفته ششم این رقابت‌ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آلمریا - مالاگا
* ختافه - هرکولس
* اوساسونا - لوانته
* سویا - آتلتیکومادرید
* ویارئال - راسینگ سانتاندر
* بارسلونا - مایورکا
* رئال مادرید - دپورتیوولاکرونا

جدول رده بندی:
1- والنسیا 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- ویارئال 12 امتیاز - تفاضل گل 6+
3- بارسلونا 12 امتیاز - تفاضل گل 5+
4- رئال مادرید 11 امتیاز
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18- لوانته 4 امتیاز
19- دپورتیوو لاکرونا 3 امتیاز - تفاضل گل 3-
20- رئال زاراگوزا 3 امتیاز - تفاضل گل 5-

کد مطلب 1163322

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