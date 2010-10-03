به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصادق رضایی در گردهمایی مربیان مسئول کتابخانه‌های پستی کانون در تهران با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری این نوع خدمت‌رسانی فرهنگی به کودکان و نوجوانان روستایی، تاکید کرد که این کتابخانه‌ها نه تنها تعطیل نخواهد شد بلکه هر یک از استان‌های کشور موظفند دست کم یک کتابخانه پستی راه‌اندازی کنند.

در حال حاضر 44 کتابخانه پستی کانون در سراسر کشور فعالیت می‌کنند اما به گفته‌ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون، استان‌های خراسان شمالی، خوزستان، کردستان، هرمزگان، تهران، قم و در آینده نزدیک البرز نیز باید نسبت به راه‌اندازی این نوع کتابخانه اقدام کنند.

رضایی به بیان خاطره‌ای از دیدار خود با یکی از استانداران کشور پرداخت و گفت وی از کودکی عضو کتابخانه پستی کانون بوده است و موفقیت‌های خود را مدیون مطالعه‌ کتاب‌هایی می‌دانست که از این طریق در اختیارش قرار گرفته است.

وی از مدیران کانون و مربیان مسئول این کتابخانه‌ها خواست تا تعامل خود را با پست و مسئولان استانی و شهری برای حل مشکلات مالی این خدمت‌رسانی ازرشمند فرهنگی افزایش دهند.

مدیرعامل کانون یادآور شد :اگر فعالیت‌های این کتابخانه‌ها با قدرت، عمیق، تاثیرگذار، هدفمند و با برنامه دنبال شود کسی نمی‌تواند به فکر حذف این کتابخانه‌ها‌ باشد.

کتابخانه‌های پستی وظیفه ارسال رایگان کتاب از طریق پست را به کودکان و نوجوانان روستایی بر عهده دارند و در این خدمت‌رسانی فرهنگی دو کتاب طی 15 روز یک بار در داخل پاکت قرار می‌گیرد و به نشانی اعضا ارسال می‌شود. عضو پس از مطالعه‌ کتاب، آن را داخل پاکت قرار داده و بدون صرف هزینه‌ای به کتابخانه بر‌می‌گرداند.

بر اساس این گزارش در گردهمایی مربیان مسوول کتابخانه‌های پستی در تهران مرتضی حیدری مدیر هماهنگی امور استان‌های کانون نیز گفت: کانون مبتکر و بانی ایجاد کتابخانه‌های پستی برای نخستین بار در سطح جهان است و این ایده به نام کانون در یونسکو ثبت شده است.

حیدری با اشاره به هزینه‌های بالای ارسال کتاب به روستاها گفت: امیدواریم با تولید آثار فرهنگی مناسب بتوانیم بسته‌هایی را تهیه کنیم و در اختیار بچه‌های روستایی قرار دهیم.

مدیر هماهنگی امور استان‌های کانون در عین حال یادآور شد که کار آماده‌سازی بیش از 800 کتاب کانون برای انتشار در سایت کتابخانه مجازی کانون فراهم شده است.

محمدباقر آدوسی معاون فرهنگی کانون نیز کتابخانه‌های پستی را از مترقی‌ترین فعالیت‌های فرهنگی در کشور دانست و اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت پست جمهوری اسلامی بتوان بخشی از مشکلات مالی استان‌ها در این زمینه را حل کرد.