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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۲۹

ساختمان هاي داراي يك واحد مسكوني بيشترين سهم را از كل واحدهاي ساختماني داراست

براساس آمار بانك مركزي در نه ماهه سال گذشته از كل تعداد يكصد و چهل هزار و 661 دستگاه ساختمان مسكوني ساخته شده توسط بخش خصوصي ، ساختمان هاي داراي يك واحد مسكوني با 8/53 درصد بيشترين سهم را دارا هستند .

به گزارش خبر گزاري مهر، بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ساختمانهاي شامل دو واحد مسكوني با 3/21 درصد و شش واحد مسكوني و بيشتر با 7/10درصد در رديفهاي بعدي قرار گرفته اند .
اين گزارش حاكي است  تعداد كل واحدهاي مسكوني  ساخته شده در واحدهاي دو تا شش دستگاه حدود سيصد و هفتاد هزار و 207 دستگاه  است .
همچنين ميانگين سطح زير بناي  اين واحدهاي مسكوني 120 متر مربع بوده كه در مقايسه با نه ماهه نخست سال 81 حدود 8/0 درصد افزايش داشته است .
در نه ماهه مورد گزارش از كل  تعداد واحدهاي مسكوني فوق ، استان تهران با 2/35 درصد  بيشترين سهم و استانهاي  خراسان  با 6/8 درصد و اصفعهان با 2/8  سهم  به ترتيب در رده بعدي قرار دارند .
کد مطلب 116333

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