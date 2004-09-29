ساختمان هاي داراي يك واحد مسكوني بيشترين سهم را از كل واحدهاي ساختماني داراست

براساس آمار بانك مركزي در نه ماهه سال گذشته از كل تعداد يكصد و چهل هزار و 661 دستگاه ساختمان مسكوني ساخته شده توسط بخش خصوصي ، ساختمان هاي داراي يك واحد مسكوني با 8/53 درصد بيشترين سهم را دارا هستند .

به گزارش خبر گزاري مهر، بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ساختمانهاي شامل دو واحد مسكوني با 3/21 درصد و شش واحد مسكوني و بيشتر با 7/10درصد در رديفهاي بعدي قرار گرفته اند .

اين گزارش حاكي است تعداد كل واحدهاي مسكوني ساخته شده در واحدهاي دو تا شش دستگاه حدود سيصد و هفتاد هزار و 207 دستگاه است .

همچنين ميانگين سطح زير بناي اين واحدهاي مسكوني 120 متر مربع بوده كه در مقايسه با نه ماهه نخست سال 81 حدود 8/0 درصد افزايش داشته است .

در نه ماهه مورد گزارش از كل تعداد واحدهاي مسكوني فوق ، استان تهران با 2/35 درصد بيشترين سهم و استانهاي خراسان با 6/8 درصد و اصفعهان با 2/8 سهم به ترتيب در رده بعدي قرار دارند .

