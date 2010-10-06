حقیقت: تیراندازان پروازی ضعیف بودند/در گوانگجو روی سکو رفتیم نباید تعجب کنیم

اکبر هامونی حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقابت‌های تیراندازی بین‌المللی تهران با حضور پنج کشور از جمله قدرت‌های آسیایی در بخش پروازی همچون قطر و کویت و ایتالیا یکی از بهترین‌های جهان برگزار شد اما متاسفانه تیراندازان ایرانی حاضر در این بخش عملکرد خوبی نداشتند و حتی از مسابقات قهرمانی جهان آلمان هم امتیازات کمتری کسب کردند.

وی با بیان اینکه دلیل این مسئله برای خود ما روشن است، گفت: تیراندازان نقطه اوج خود را در بازی‌های آسیایی قرار داده‌اند و در این میدان تنها به فکر یک تمرین خوب با تیراندازان بزرگ کویت و ایتالیا بودند. البته از این مسئله هم نباید به سادگی بگذریم که تیراندازان کویتی و ایتالیایی هم در این مسابقه رکوردهای خود را تکرار نکردند.

سرمربی تیم اهداف پروازی کشورمان خاطرنشان کرد: پیش بینی ما برای بازی‌های آسیایی گوانگجو کسب یک نتیجه خوب در دو رشته از اهداف پروازی است. با این نتایج اگر تیراندازان پروازی در گوانگجو روی سکو هم بروند نباید تعجب کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "با این امتیازات، با چه اطمینانی می‌توان به کسب مدال در گوانگجو امیدوار بود؟"، گفت: در بخش اهداف پروازی نباید امتیازها را ملاک اصلی عملکرد یک ورزشکار قلمداد کرد. شرایط میدان پروازی و آب وهوا در نتیجه ورزشکار این رشته تاثیرگذار است.

حقیقت در پاسخ به این پرسش که "چرا از برخی ورزشکاران ملی‌پوشان قدیمی که این روزها رکوردهای بهتری برجای می‌گذارند در ترکیب تیم‌های اعزامی به گوانگجو استفاده نمی‌کنید؟"، افزود: این ورزشکاران مدتی است در استراحت بوده و حالا در یک مسابقه داخلی رکورد خوبی می‌زنند. این مسئله ملاک خوبی برای ارزیابی تیرانداز آزاد با یک تیرانداز عضو تیم ملی نیست، زیرا ملی‌پوشان ما اگر رکوردهای کمتری را در لیگ یا مسابقات بین‌المللی تهران زدند به این دلیل بوده که مدت‌هاست در اردوهای خارجی و داخلی و مسابقات به سر می‌برند.

وی تاکید کرد: ما از تیراندازانی مانند یگانه و ابری برای شرکت در دور اول اردوهای تیم ملی دعوت کردیم و آنها به دلایل خاص خود در آن حاضر نشدند و توضیحی هم در این رابطه به ما ندادند! در حضور یا عدم حضور این تیراندازان بحث سلیقه یا غرض ورزی مطرح نیست و اگر آنها در این مورد ادعایی دارند باید با مدرک آن را به ما ارائه دهند.

وی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها در خصوص حضور نداشتن این ورزشکار در اردوی تیم ملی مسائل را طور دیگری جلوه دادند، گفت: این تیراندازان در مسابقات آسیایی کویت در ترکیب تیم بودند و نتیجه خاصی نگرفتند. عملکرد یک ورزشکار تنها در تمرین و مسابقه داخلی سنجیده نمی‌شود بلکه نتایج برون مرزی را هم باید ملاک ارزیابی قرار داد.

رقابت‌های بین المللی تیراندازی تهران با حضور پنج کشور از هفتم تا یازدهم مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که حاصل تلاش نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها کسب بیش از 23 مدال بود اما سهم تیراندازان پروازی در این مدال‌ها تنها یک نشان برنز توسط نرگس رنجبر در تراپ بانوان بود.