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۱۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

دانش آموزان باید نسبت به آسیبهای اجتماعی هوشیار باشند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: دانش آموزان باید نسبت به آسیبهای اجتماعی در جامعه آگاهی کامل باشند و در مقابل آنها هوشیار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری صبح یکشنبه در آیین نواخته شدن زنگ انضباط اجتماعی در مجتمع آموزشی پسرانه استعدادهای درخشان سمنان گفت: دانش آموزان باید خود را در برابر انواع آسیب های اجتماعی واکسینه کنند.

وی با اشاره به اینکه ‌آسیب‌ های اجتماعی در کمین دانش ‌آموزان است، گفت: نباید تنها به تعلیم و تربیت دانش آموزان در مدارس توجه شود.

به گفته وی، اولیاء دانش آموزان و مربیان باید به آسیب هایی که دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد توجه کرده و آگاهی های لازم را به این آینده سازان بدهند.

سردار قاسم نصری تصریح کرد: جامعه ای موفق است که بین دانش آموزان، مربیان و اولیاء دانش آموزان ارتباط و تعامل خوبی وجود داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: تعلیم و تربیت درست دانش‌آموزان به عنوان حلقه ارتباطی واسطه بین اولیا و مربیان، آینده جامعه را تامین می‌کند.

کد مطلب 1163448

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