دانش آموزان باید نسبت به آسیبهای اجتماعی هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری صبح یکشنبه در آیین نواخته شدن زنگ انضباط اجتماعی در مجتمع آموزشی پسرانه استعدادهای درخشان سمنان گفت: دانش آموزان باید خود را در برابر انواع آسیب های اجتماعی واکسینه کنند.

وی با اشاره به اینکه ‌آسیب‌ های اجتماعی در کمین دانش ‌آموزان است، گفت: نباید تنها به تعلیم و تربیت دانش آموزان در مدارس توجه شود.

به گفته وی، اولیاء دانش آموزان و مربیان باید به آسیب هایی که دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد توجه کرده و آگاهی های لازم را به این آینده سازان بدهند.

سردار قاسم نصری تصریح کرد: جامعه ای موفق است که بین دانش آموزان، مربیان و اولیاء دانش آموزان ارتباط و تعامل خوبی وجود داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: تعلیم و تربیت درست دانش‌آموزان به عنوان حلقه ارتباطی واسطه بین اولیا و مربیان، آینده جامعه را تامین می‌کند.