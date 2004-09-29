فرصت خوبي براي استفاده از توان هنر اسلامي فراهم شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر ، آيدين آغداشلو ضمن بيان مطلب بالا گفت : اينگونه فرصت ها در كشور ما براي دانشجويان كمتر به وجود مي آيد . در اين دوسالانه هنرجويان ايراني مي توانند آثار هنرمندان ديگر كشورها را از نزديك تماشا كنند و اين امر حتي در صورت بروز مشكلاتي بر سر راه برپايي دوسالانه فوق محقق خواهد شد .

وي افزود : برپايي چنين برنامه هايي باعث گسترش چشم انداز هنر در كشور شده و هرچه اين چشم انداز متنوع تر باشد امكان بروز خلاقيت هاي هنري افزايش خواهد يافت .

اولين دوسالانه پوستر جهان اسلام در دوبخش پوستر هاي فرنگي و فلسطين از بيست و هفتم آبان در مركز فرهنگي و هنري صبا افتتاح خواهد شد .