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۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۳۲

آيدين آغداشلو :

فرصت خوبي براي استفاده از توان هنر اسلامي فراهم شده است

برگزاري اولين دوسالانه پوسترجهان اسلام توسط فرهنگستان هنر ، فرصت خوبي فراهم مي كندتا علاقه مندان هنر گرافيك و پوستر بتوانند از آثار هنرمندان برجسته جهان اسلام استفاده كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر ، آيدين آغداشلو ضمن بيان مطلب بالا گفت : اينگونه فرصت ها در كشور ما براي دانشجويان كمتر به وجود مي آيد . در اين دوسالانه هنرجويان ايراني مي توانند آثار هنرمندان ديگر كشورها را از نزديك تماشا كنند و اين امر حتي در صورت بروز مشكلاتي بر سر راه برپايي دوسالانه فوق محقق خواهد شد .
وي افزود : برپايي چنين برنامه هايي باعث گسترش چشم انداز هنر در كشور شده و هرچه اين چشم انداز متنوع تر باشد امكان بروز خلاقيت هاي هنري افزايش خواهد يافت .

اولين دوسالانه پوستر جهان اسلام در دوبخش پوستر هاي فرنگي و فلسطين از بيست و هفتم آبان در مركز فرهنگي و هنري صبا افتتاح خواهد شد .

کد مطلب 116350

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