13 واحد تولیدکننده اسباب بازی پروانه کاربرد علامت استاندارد دارند

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اسباب بازی های تولید داخل به لحاظ فیزیکی و مکانیکی و انتشار برخی عناصر خاص در سه مرحله توسط مسئولان کنترل کیفیت مستقر در محل تولید، بازرسان و کارشناسان این اداره کل در محل تولید مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: همچنین این اسباب بازی ها در نهایت با نمونه برداری تصادفی از بازار مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند که این امر در جهت ارتقای استاندارد انجام می شود.

کمتر از یک درصد از نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود

بیات گفت: 13 واحد تولید کننده اسباب بازی در استان تهران دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند و این در حالی است که کمتر از یک درصد از نیاز مصرف کنندگان، توسط تولیدکنندگان اسباب بازی داخلی پاسخ داده می شود.

این مسئول اظهار داشت: بر این اساس از ابتدای سال جاری تا کنون 65 نمونه اسباب بازی از بازار توسط بازرسان مورد آزمون قرار گرفته است که خوشبختانه تاکنون همگی با استانداردهای مربوطه انطباق داشته اند.

تنها در خصوص کالاهای ارجاع داده شده از گمرک اظهار نظر می کنیم

بیات با اشاره به اسباب بازی های غیراستاندارد موجود در بازار تصریح کرد: این اداره کل تنها در خصوص کالاهای وارداتی که از سوی گمرک به لحاظ انجام آزمون انطباق با استاندارد ارجاع داده می شوند، اظهار نظر می کند.

وی یادآور شد: چنانچه پس از آزمون و نمونه برداری، عدم انطباق با استاندارد محموله ای از طرف این اداره کل اعلام شود، اطمینان از معدوم شدن محموله غیراستاندارد و یا مرجوع شدن آن از جمله دغدغه و نگرانی های این اداره کل است.

بیات خاطرنشان کرد: این امر نیازمند فراهم ساختن زیرساختهای لازم در زمینه همکاری ارگانهای ذیربط برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار است که باید شرایط لازم در این خصوص فراهم شود.