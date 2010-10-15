"مختارنامه"درخشان است/ از حضور نیافتن در آثار رادی متاسفم

از گوهرخیراندیش بازیگر شناخته‌شده سینما، تئاتر و تلویزیون مدتی است که فیلمی اکران نشده است. چندی پیش خبر از همکاری دوباره این بازیگر با ابراهیم حاتمی‌کیا در پروژه" بانوی شهر ما" شنیده می شد که بنا به دلائلی منتفی شد. به بهانه پخش دوباره مجموعه تلویزویونی"روزی‌روزگاری" به کارگردانی امرالله احمدجو و سریال"مختارنامه" گفتگویی با این بازیگر انجام دادیم که می‌‌خوانید.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: مجموعه تلویزیونی "روزی‌روزگاری" و سریال "مختارنامه" در حال پخش از شبکه یک است. حدود دو سال قبل شنیده می‌شد که امرالله احمدجو نقش "ملک خاتون" در سریال جدیدش "اوسنه پادشاهی" را بر اساس توانمندیهای شما نگاشته است. چطور شد که در این مجموعه بازی نکردید؟

- گوهر خیر‌اندیش: سریال "روزی ‌روزگاری" از جمله مجموعه‌هایی بود که بعد از گذشت چند سال که از ساخت آن می گذرد در پخشهای مجدد مخاطبان بسیاری را جذب خود می‌کند. بعد از سالها ارزشهای این مجموعه بیشتر نمایان می شود. در حال حاضر بیشتر پروژه ها به دلیل کمبود بودجه و یا گرفتاری بازیگران قادر نیستند ترکیب ماندگاری از هنرمندان را کنار یکدیگر جمع کنند.

در مجموعه جدید امرالله احمدجو قرار بود در نقش "ملک خاتون" همسرسام شاه که در واقع همان حسام بیگ "روزی‌روزگاری " است بازی کنم اما متاسفانه به خاطر اینکه در آن زمان قرار بود در فیلم "بانوی شهر ما" آقای حاتمی کیا به ایفای نقش بپردازم این همکاری میسر نشد. با وجود اینکه از همکاری در این پروژه انصراف دادم اما امیدوارم پروژه سینمایی"بانوی شهر ما " با موفقیت ساخته شود.

لازم می‌دانم در این جا نیز تاسف خود را از همکاری نکردن با کارگردان عزیزی که افتخار حضور در سه پروژه او را داشتم اعلام کنم. من برای آثار آقای احمدجو از جان و دل ارزش قائلم و قلم توانمند و دیالوگهای بسیار زیبای او را دوست دارم.

*مختارنامه را دیده‌اید؟

- بله سریال "مختارنامه" نیز اثر درخشان و قابل توجهی از کار در آمده است. خرسندم که با میرباقری در این پروژه همکاری داشتم.

* بعد از مدتها دوری از سینما و تلویزیون به تازگی به جمع بازیگران مجموعه" همچون سرو" به کارگردانی بیژن بیرنگ پیوستید.

- بعد ازحدود هشت بیکاری به پروژه تلویزیونی"همچون سرو"پیوستم . آقای بیرنگ با من تماس گرفتند و گفتند که نقشی را برای من نوشته ‌اند و از آنجا که من مجموعه کارهای ایشان را دوست داشتم پذیرفتم که در این مجموعه حضور پیدا کنم.

* قرار بود در نمایش "خانمچه و مهتابی " نوشته زنده یاد اکبررادی و کارگردانی هادی مرزبان و نمایش"خرده خانم" به کارگردانی کیومرث پوراحمد و نوشته اصغر عبدالهی حضور داشته باشید. چطور شد که انصراف دادید؟ آقای رادی در زمان حیاتشان گفته‌ بودند که نقش "خانمچه"را شما می توانید بازی کنید؟

- با اظهار تالم و تاثر فراوان از نداشتن وجود گرانمایه اکبر رادی در کنارمان و احترام به این نویسنده ارزشمند برجسته و توانای کشور متاسفانه به دلیل تعهدی که از قبل داشتم نمی توانم با آقای مرزبان همکاری کنم. این ابراز تاسف برای همه آن آثاری است که هر بار ازجانب استاد رادی و آقای مرزبان به من پیشنهاد شد و بازی من در آنها میسر نشده است برای همیشه با من می ماند.

* از مجموعه تلویزیونی"کلاه پهلوی" چه خبر؟

- بخشهای مربوط به کشور فرانسه "کلاه پهلوی" هنوز ضبط نشده است و قرار است گروه به زودی راهی فرانسه شوند.