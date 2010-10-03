به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری با حضور تمام بازیگران در منطقه شهران ادامه دارد و هم اکنون حس حسندوست کار تدوین را همزمان دنبال می کند. همچنین محمدرضا علیقلی نیز ساخت موسیقی را به تازگی آغاز کرده است.

رضا کیانیان، پریوش نظریه، نگار جواهریان، نگار عابدی، اصغر همت، هدایت هاشمی، شمسی فضل‌الهی، ریما رامین‌فر، پونه عبدالکریم‌زاده، امیرحسین آرمان و با حضور سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی در "یک حبه قند" بازی می‌کنند.

فیلمنامه "یک حبه قند" توسط محمدرضا گوهری براساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین نوشته شده است. در خلاصه داستان آن آمده است: سکوت خانه باغ قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم می‌شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچکترشان پسندیده به یاری مادر شتافتند. این اقامت برای خواهران و باجناق‌ها شاید دردسر باشد ولی برای بچه‌ها یک آرزوی بزرگ است تا این که ...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی‌ابیانه، مدیر طراحی: محسن شاه‌ابراهیمی، طراح چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، صدابردار: بهمن اردلان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: محسن قرایی، مشاور انتخاب بازیگر: افشین هاشمی، عکاس: علی نیک‌رفتار، تهیه‌کننده: رضا میرکریمی، محصول حوزه هنری.