به گزارش خبرنگار مهر، این استاد دانشگاه تهران و نویسنده کتاب‌های حوزه فلسفه و حکمت و عرفان چندی پیش دست به کار پژوهشی گسترده در زمینه غزلیات حافظ بُرده و قرار است در این پروژه که با همکاری کریم فیضی پژوهشگر حوزه تاریخ و ادبیات در حال انجام است، غزلیات خواجه شیراز را شرح می‌دهد.

تا به حال نیمی از این کار انجام شده و خود این بخش 2 جلد حجیم شده است.

دکتر دینانی در این پروژه مشترک تمامی غزلیات حافظ را تفسیر می‌کند و به احتمال بسیار زیاد انتشارات موسسه اطلاعات آن را همانند کار مشترک قبلی این دو پژوهشگر (هستی و مستی) به چاپ می‌رساند.

"هستی و مستی" هم که روایتی است از دنیای پررمز و راز خیام به همراه تفسیر او از رباعیات این شاعر نامدار، در فاصله کمتر از سه ماه به چاپ دوم رسید و بر اساس اطلاع خبرنگار مهر به زودی چاپ سوم آن هم روانه بازار می‌شود.